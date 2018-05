Rivoluzione traffico: via Cavallotti diventa a doppio senso di marcia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via Cavallotti dal 31 maggio sarà percorribile a doppio senso di marcia. I lavori per il completamento della rotatoria di via Garibaldi e il conseguente svincolo infatti sono terminati. Da settimana prossima cambierà la viabilità. Si potrà procedere all’inversione di marcia su via San Francesco d’Assisi e, proseguendo, su via Cavallotti che, nella corsia interna, sarà percorribile a senso inverso di marcia rispetto a quello attuale.All’incrocio, poi, fra via Cavallotti e via Costa, è stato smantellato il precedente semaforo e sistemato uno di fronte, dall’altra parte dell’incrocio, che consentirà a chi arriva da viale De Pietro, di risalire su via Cavallotti e svoltare a sinistra, diretto in zona piazza Mazzini oppure risalire fino a viale Marconi.All’altezza di viale Marconi invece è stato sistemato lo svincolo con viale Otranto e l’incrocio fra via San Lazzaro e via Orsini del Balzo.