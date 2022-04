Il Rivellino di Gallipoli è abbandonato: passerella a rischio. Scattano i divieti

La passerella in legno che consente l'accesso al complesso del Rivellino, avamposto fortificato che si adagia nello specchio d'acqua del mare di Gallipoli nell'insenatura del Canneto, cade letteralmente a pezzi ed è quasi completamente consumata. E soprattutto i pali di sostegno che erano conficcati nel fondo non garantiscono più alcuna tenuta e c'è un pericolo evidente che la struttura del ponticello possa definitivamente cedere. Per questo l'avvertimento rivolto a tutti è quello di evitare per qualsiasi motivo di avvicinarsi o peggio ancora di accedere sulla passerella a dir poco malandata.

Il pericolo crollo



Benché l'accesso al torrione sia da tempo ormai sbarrato (ma le vecchie transenne abbattute dalla forza del vento non costituiscono più un deterrente per il possibile e incauto passaggio di qualcuno) e il bene sia in disuso e inaccessibile da tempo, il pericolo non è da sottovalutare. La situazione d'allarme è stata già segnalata all'amministrazione comunale su iniziativa della referente della rete Ambiente di Cittadinanzattiva, Luciana Fiorito.

«La vecchia passerella d'accesso al Rivellino, ormai in disuso da molti anni, versa in condizioni di altissima pericolosità in quanto il 99 per cento della palificata che la sorreggeva è ormai consumata e fuoriesce totalmente dall'acqua, non fornendole più alcun sostegno», ha segnalato con una nota ufficiale, corredata di fotografie e protocollata in Comune la referente di Cittadinanzattiva. L'appello è stato subito preso in carico dall'assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Cuppone, e dalla dirigente dell'ufficio tecnico, Luisellla Guerrieri, che in queste ore ha firmato anche una specifica ordinanza per imporre il divieto assoluto di acceso o d'uso della passerella in legno pericolante, in prossimità dell'ingresso del Rivellino, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica.

Le misure di intervento e messa in sicurezza



Con lo stesso provvedimento è stato disposto che il personale comunale del settore lavori pubblici provveda con la massima urgenza a predisporre le misure di intervento necessarie ad arginare la situazione di pericolo con l'immediato posizionamento di nuove transenne per garantire l'inaccessibilità a chiunque del ponticello e all'installazione di apposita segnaletica di pericolo ed interdizione. Anche il comando della polizia locale disporrà la verifica circa l'osservanza dell'ordinanza, al fine di scongiurare ogni situazione di pericolo per cittadini e turisti o semplici avventori. Così come sono stati messi al corrente anche la Capitaneria di porto e l'agenzia del Demanio, che conserva la potestà sull'immobile del Rivellino. Bene demaniale che attende finalmente di essere adeguatamente riqualificato dopo la riconsegna nella disponibilità del Comune che intende valorizzarlo e recuperalo per renderlo un contenitore per eventi ed esposizioni culturali. Nell'attesa, al momento diventa prioritario eliminare il potenziale pericolo della passerella in legno, di circa 90 metri quadri, ormai corrosa dall'erosione marina.

