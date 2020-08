Imprenditore disperso in mare ritrovato dopo diverse ore: sta bene

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato recuperato poco dopo l’una di notte, a 32 miglia dalla costa di Santa Maria di Leuca , il diportista 80enne che era disperso in mare. Individuato da un elicottero e poi recuperato da una motovedetta della Guardia costiera di Otranto, Maurizio Stellari, 80 anni, imprenditore milanese, è stato soccorso e trasportato in ospedale per valutare le sue condizioni di salute.L’uomo, proprietario dell’imbarcazione a motore di 7 metri, sta bene ed ha rassicurato i suoi familiari prontamente avvisati dopo il recupero avvenuto da parte degli uomini della capitaneria di porto di Otranto, con il coordinamento delle operazioni della Capitaneria di Porto di Bari che hanno coordinato le operazioni.L’anziano era partito ieri dall’isola greca di Merlera alle 10, ora locale, ed ero diretto al porto salentino di San Foca, marina di Melendugno, ma dopo alcune ore si erano interrotti i contatti radio, e con la barca in avaria, forse a causa di un guasto, l’80enne non era più riuscito a raggiungere la costa.