Ritorno a scuola tra i cantieri. Fondi sicurezza: speso il 32%

Primo giorno di scuola? Arriverà tra cantieri ancora aperti per cercare di garantire più sicurezza tra i banchi e scongiurare i crolli, cedimenti e allagamenti che l'anno scorso - ad esempio - hanno costretto molti istituti a chiusure estemporanee e a spostamenti di alunni e studenti in altre sedi. Ufficialmente si parte il 18 (la Puglia apre per ultima i battenti delle scuole), ma in tante scuole il primo suono della campanella è fissato per il 16 settembre.E non mancano le ben note criticità sul fronte della sicurezza delle scuole dove, nonostante le tante risorse messe in campo dalla Regione Puglia, il recupero di tutti gli edifici non si è ancora concretizzato pienamente. Poi ci sono i trasporti con le annose polemiche per il sovraffollamento dei mezzi pubblici; il caro libri: nota dolente per i bilanci familiari; i vaccini con un 3 per cento di irriducibili no-vax che rifiuta la somministrazione ai propri figli del vaccino: la Legge Lorenzin è in vigore e tutti i termini sono più che scaduti, al momento dell'entrata in classe tutti devono essere vaccinati e per la fascia 0-6 anni c'è l'obbligo per il dirigente scolastico di negare l'ingresso a scuola a chi non è in regola con le vaccinazioni; la carenza di personale docente di sostegno, oltre ai collaboratori scolastici e agli ausiliari addetti all'assistenza dei diversamente abili.Nuovo anno scolastico, vecchi problemi insomma. Sul fronte della sicurezza, grazie al Piano triennale delle opere pubbliche 2015-2017 e 2018-2020, sono state destinate ingenti risorse alle scuole salentine. Secondo i dati forniti dalla Task Force della Regione Puglia per l'edilizia scolastica sono stati finanziati 191 interventi per 122.493.374 euro, ma una buona la maggior parte è ancora da spendere. Ad oggi risultano conclusi 58 cantieri per 39.488.210 euro, in pratica è stato speso poco più del 32 per cento dei fondi disponibili. Quattro interventi per 3.284.802 euro risultano in progettazione, 68 per 29.198.768 euro è in corso l'affidamento dell'appalto, 61 cantieri sono in corso e valgono un investimento di 50.521.210 euro. La ragione dei ritardi è spiegata nel report della Task Force, aggiornato ai primi di aprile di quest'anno. Nella stragrande maggioranza dei casi riguardano criticità connesse alla fase di esecuzione dei lavori (58%) e alla progettazione esecutiva dell'intervento (22%).I due talloni di Achille non sempre sono legati a responsabilità dirette delle amministrazioni, ma per quanto riguarda la fase esecutiva anche alla vita delle imprese. Non è infrequente negli appalti pubblici che fallimenti, scarsa liquidità dell'impresa o altro tipo di casistiche rallentino i lavori, quando non li bloccano addirittura.Così si comincia l'anno scolastico con le spine nel fianco. Altro fronte quello dei vaccini. A partire dal nuovo anno scolastico scatta l'esclusione dalla frequenza scolastica per i bimbi da 0 a 6 anni non vaccinati, mentre per tutti gli altri prevale il diritto allo studio e per questo non c'è allontanamento da scuola, ma un sanzione pecuniaria ai genitori che però al momento non è di fatto applicata. «I riscontri sono stati fatti rende noto Alberto Fedele, direttore del Servizio igiene pubblica Area Nord della Asl di Lecce nei pochi casi in cui si è verificato qualche problema di tipo tecnico-formale, le scuole chiedono il certificato ai genitori, ma in generale tutto avviene in modo automatico. In generale, per quanto riguarda le vaccinazioni previste dall'obbligo scolastico dovremmo aver superato il 95 per cento.Rimane una forbice tra l'uno e il tre per cento di non vaccinati. Riceviamo ancora comunicazioni da parte dei genitori che non vogliono vaccinare i loro figli, con contenuti scaricati perlopiù da internet, e noi anche se non siamo tenuti a rispondere lo abbiamo fatto proprio per supportare questi genitori e fargli comprendere l'importanza della vaccinazione». Quello che avverrà per i bimbi e ragazzi non vaccinati, il Miur lo ha specificato con una circolare esplicativa delle procedure per l'iscrizione che conteneva un paragrafo dedicato all'obbligo vaccinale. In pratica entro il 10 marzo i dirigenti scolastici (e i responsabili dei servizi educativi, dei centri di formazione professionale e delle scuole private non paritarie) hanno dovuto trasmettere alle Asl l'elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati.Le Asl, entro il 10 giugno, hanno dovuto restituire gli elenchi con l'indicazione dei soggetti che non risultano in regola con gli obblighi vaccinali e che non hanno l'esonero alla vaccinazione, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione. I genitori dei ragazzi e bambini non in regola avevano tempo sino al 10 luglio per produrre le certificazioni dell'avvenuta vaccinazione. In Puglia la procedura è stata più agevole perché la Regione ha attivato una piattaforma che ha reso più celeri le verifiche. Quindi? La circolare è chiara: «Per la scuola dell'infanzia e i servizi educativi per l'infanzia la mancata presentazione della documentazione summenzionata comporta la decadenza dall'iscrizione. Non determina, invece, la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami, per gli altri gradi di istruzione».