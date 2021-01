Ritornano i clienti ai tavoli. Ristoratori perplessi: «Ma non conviene aprire»

Quarantotto ore di zona gialla, con spostamenti liberi e possibilità di pranzare seduti nel proprio locale di fiducia. Ma non tutti i ristoranti riaccendono i fornelli: «Senza una prospettiva di continuità non conviene aprire per due giorni, meglio continuare con i servizi di asporto e domicilio».

Oggi e domani anche a Lecce, così come in tutta Italia, scatta la zona gialla rinforzata e per il mondo della ristorazione cambiano di nuovo le regole: bar e ristoranti potranno riaprire con servizio al tavolo fino alle 18. Due giorni di normalità, poi dovranno richiudere e tornare al solo asporto. Per il fine settimana, infatti, si applicano le misure arancioni: trattorie e osterie dovranno mettere da parte tavoli e sedie e spegnere le cucine. Un calendario che non entusiasma i ristoratori: per la maggior parte delle attività riaprire per sole 48 ore è antieconomico.

«Se abbiamo una prospettiva di continuità riapriamo, se dobbiamo lavorare solo due giorni no - spiega Francesco Strusi, titolare del locale Ostrica Ubriaca -. Riapprovvigionare tutte le attività per poi richiuderle dopo 48 ore è una follia e un suicidio soprattutto per chi lavora con prodotti freschi. Meglio continuare con l'asporto e il domicilio, servizi che durante le feste sono andati benissimo, soprattutto di Capodanno. Riaprire solo per due giorni non conviene anche per una questione di stabilità dei nostri collaboratori: rimetterli in cassa integrazione dopo 48 ore di lavoro è una follia. Quindi se il Governo darà una certezza di continuità lavorativa anche per le prossime settimane siamo pronti ad armarci e ripartire con fiducia, altrimenti meglio di no». «Aprire non conviene, preferiamo aspettare una situazione stabile aggiunge Giulia Tramis, titolare di Lilith ristorante -. Questo apri e chiudi non ci permette di lavorare bene e offrire qualità ai nostri clienti. Meglio aspettare tempi migliori. Anche perché già in tempi normali gennaio e febbraio sono da sempre periodi più tranquilli. I ristoranti chiudono per ferie proprio perché dopo le feste le persone tendenzialmente frequentano meno i locali. Quest'anno, poi, con la pandemia è ancora meno conveniente. Preferiamo dedicarci all'e-commerce, che sta andando molto bene, rinviando la riapertura quando ci saranno condizioni migliori». Al momento, però, non ci sono novità sul futuro. Per sapere quali misure entreranno in vigore da lunedì, e quindi se sarà possibile andare a pranzo fuori o bere un caffè seduti al bar, si dovrà aspettare la nuova mappa dell'Italia, che sarà resa nota solo tra qualche giorno.

L'unica certezza è che si tornerà alla divisione a colori. I locali in zona gialla potranno aprire ma sempre fino alle 18, altrimenti in caso di zona arancione o rossa i ristoranti si dovranno accontentare dei servizi di asporto e domicilio fino alle 22.

«Abbiamo abbassato le saracinesche dalle prime chiusure e resteremo così anche durante i due giorni di zona gialla afferma Piero Merazzi del locale Osteria degli Spiriti -. Non ci sono le condizioni per ripartire, sarebbero solo spese. Preparare un menù per poi chiudere dopo due giorni vorrebbe dire buttare la maggior parte delle provviste perché non sapremmo come utilizzarle. Si riparte solo se ci sono prospettive di aperture a lungo termine. Al momento non è così per cui è giusto fermarsi e aspettare con pazienza momenti migliori. In questo periodo abbiamo preferito dedicarci alla produzione dei panettoni e devo dire che abbiamo avuto un grande successo».

«Sarebbe un sogno ripartire dopo le feste però viviamo in un clima di incertezza assoluta - aggiuge Antonio Raffaele, Executive chef e sommelier del ristorante Conte Cavour -. La voglia di aprire c'è ma purtroppo la situazione è quella che è. I ristoratori devono affrontare numerose difficoltà e capisco anche chi sceglie di non aprire. Purtroppo lavorare nell'incertezza è un rischio. Speriamo di poter presto superare questo momento difficile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 07:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA