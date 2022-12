Riti sacri e fuochi profani: pronto il programma della Fòcara 2023

Palpiti popolari - Radici sacre e Fuochi profani è il titolo del progetto che il Comune di Novoli affidato al coordinamento artistico ed organizzativo di Aps - Icon Radio Visual Group, per l'edizione de La Fòcara di Novoli 2023 e che ha presentato ai partner finanziatori Regione Puglia, Provincia di Lecce ed altri istituzionali e privati. Quattro i percorsi artistico culturali previsti: la sezione musica, la sezione Intersezioni, la sezione Food e la sezione Edu - la Fòcara per l'educazione al patrimonio culturale.

La musica



Partiamo proprio dalla musica che storicamente è l'elemento più attrattivo, naturalmente dopo la Fòcara, monumento di ingegneria agraria composta da migliaia di fasci di vite e la festa tradizionale. nel corso delle 4 giornate (15, 16, 17 e 18 gennaio 2023), la musica accompagnerà i visitatori in un viaggio tra generi e sonorità che trovano un fattore comune nel radicamento nei territori dei performer e nel coinvolgimento emotivo - è scritto nel progetto -. Tanti gli ospiti che potrebero essere coinvolti: dai Sud Sound System a Cesare Dell'Anna, da Antonio Castrignanò al grande Albano Carrisi, «artisti che apriranno la festa, seguiti poi nei giorni successivi dai live di Edoardo Bennato e Asheblasta».

L'accensione del 16 gennaio



La direzione artistica, proporrebbe anche una riattualizzazione dell'accensione della Fòcara, che per l'edizione 2023 potrebbe essere incentrata sulla corrispondenza del palpito realizzata attraverso il ricorso al taiko (classe degli strumenti a percussione della tradizione giapponese). Di fatto l'accensione del 16 gennaio, vedrebbe protagonisti un gruppo di percussionisti posizionati intorno alla pira dialogare con i fuochi d'artificio che storicamente accompagnano il momento più suggestivo del rito, con loro gli arcieri che da diverse angolazioni, scaglieranno dardi infuocati per incendiere la Fòcara.

La sezione Intersezioni invece intende proporre approfondimenti storico-culturali ed artistico-musicali su aspetti caratterizzanti La Fòcara novolese, tanto sul fenomeno socio-religioso quanto sul versante delle possibili modalità di recupero e rilancio dell'identità locale. La sezione si articolerebbe i sottosezioni che prevedrebbero la presentazione d libri, il Turismo religioso e lo sviluppo territoriale tra passato, presente e futuro talk in collaborazione con Btm, la sottosezione di Identità, rappresentazione e autorappresentazione: cultura locale e narrazione, ed ultima la sotto-sezione dei dialoghi sul sacro. Voci a confronto. la terza sezione invece sarebbe quella denominata Edu - la Fòcara per l'educazione al patrimonio, che di fatto dovrebbe avvalersi del supporto dell'Infopoint turistico di Puglia promozione, implementata da una sezione per l'educazione al patrimonio.

Ultima ma non per importanza dovrebbe essere la sezione Food da realizzare in collaborazione con lo storico marchio salentino Mercatino del Gusto che consentirà di valorizzare, anche nella stagione invernale, le produzioni locali di alta qualità. Chiari e definiti gli obiettivi progettuali indicati. «L'amministrazione comunale di Novoli vuole aggiornare le strategie d'intervento finanziario, seppur in continuità con la tradizione, con l'intento di rilanciare tanto esperienze consolidate quanto nuove attività - si legge nei documenti presentati -. Il governo locale quindi intende muoversi all'interno di orizzonti più vasti, investendo su attività che possano accelerare i processi di rigenerazione sociale locale e d'integrazione tra culture e territori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA