Ristoranti, pub e cinema soffrono per il calo «Ma non ci fermiamo»

La movida rallenta ma non si ferma. Si rinviano le feste di laurea e si annullano le serate con musica dal vivo, ma la vita notturna leccese cerca strenuamente di resistere all'effetto Coronavirus. Meno gente per strada e nei locali pubblici, ma, comunque, un po' di movimento c'è. «Se uscite, non esitate a frequentare pub e ristoranti perché seguiamo i protocolli igienico-sanitari alla lettera», fanno sapere i proprietari, pronti al primo week-end dopo la decisione di Palazzo Chigi di chiudere le scuole e vietare ogni tipo di assembramento pubblico.

Con i cartelloni sospesi nei principali teatri cittadini e i cinema chiusi (come, per ora, il Multisala Massimo) o aperti (come Db d'Essai e The Space) ma con l'indicazione di far sedere una persona ogni due poltrone per rispettare la distanza di sicurezza sono poche le cose da fare se non cenare in un pub o in un ristorante, dove, peraltro, stanno saltando tutti i live previsti. Qui il contraccolpo c'è, ma ancora non si avverte, mentre è diffusa la sensazione di sollievo: meglio stare aperti con meno gente che chiusi. «Per noi febbraio dice Mirella Russo del Joyce è stato in linea con il passato. Vediamo come va da adesso in poi perché, di norma, il pienone si fa nel week-end con la gente che arriva dalla provincia». Pure al Joyce niente musica dal vivo. «Spero che non dovremo rinunciare continua Russo anche al nostro appuntamento di Saint Patrick, il 17 marzo, una tradizione che richiama migliaia di persone. Per noi sarebbe davvero un danno. Più avanti capiremo se farlo e come». Intanto, ci si attrezza per prevenire eventuali contagi. «Abbiamo i dispenser di amuchina, disinfettiamo sempre i tavoli con acqua e candeggina e stiamo pensando di usare posate monouso e bicchieri di plastica anziché di vetro. Per rispettare la distanza di sicurezza, abbiamo tolto un paio di tavoli e al bancone non possono sostare più di tre o quattro persone. Viviamo giorno per giorno conclude la proprietaria del Joyce e cercheremo di trovare le soluzioni migliori per i nostri clienti».

Per Danilo Stendardo, patròn del Road 66, la situazione è inedita. «Non ci possiamo prendere la responsabilità di invitare la gente a uscire dice l'imprenditore che è anche il presidente del Coordinamento locali serali di Confcommercio Lecce ma chi dovesse decidere spontaneamente di farlo, sappia che ci sono attività dove si può passare una serata sicuri perché rispettano tutte le regole». Stendardo è in contatto anche con altri ristoratori. «La maggior parte di noi ha deciso di sospendere i live: l'importante è che possiamo stare aperti. Abbiamo bisogno di lavorare perché abbiamo tanti dipendenti. Quindi, daremo una mano importante: speriamo che l'emergenza finisca al più presto e di non andare sotto per più di un mese». Dare una mano significa rispettare norme e prescrizioni. «Abbiamo l'amuchina all'entrata, puliamo i tavoli al passaggio da un cliente all'altro, ci laviamo le mani più spesso noi stessi. C'è un metro fra un tavolo e l'altro ma non fra chi è seduto allo stesso tavolo, com'è ovvio, ed evitiamo assembramenti al bancone. Va detto, però, che i locali buoni specifica seguono da sempre questi comportamenti virtuosi».

Lo chef Gigi Perrone del ristorante Semiserio si è visto rinviare feste di laurea e cene per convegni farmaceutici. Tutto spostato a emergenza finita. «Impossibile non registrare un calo sottolinea perché abbiamo ricevuto tante disdette anche da gruppi ospiti nelle strutture ricettive. Sono soprattutto gli americani a rinunciare». Un grande disagio che sta ricadendo principalmente sugli imprenditori. «Gli statali in fondo percepiscono lo stesso lo stipendio», sottolinea Perrone, che invita a non aver paura ad andare nei ristoranti. «Consumiamo candeggina a tonnellate, laviamo pure la verdura con l'amuchina, ma è chiaro che, se c'è qualcuno influenzato e non lo dice, non ci possiamo fare nulla. Di certo, è più sicuro venire da noi che andare negli ipermercati». L'appello, quindi, è a vivere più serenamente questo periodo difficile. «La stiamo percependo nel modo sbagliato, non bisogna creare allarmismo inutile», esorta lo chef. All'Alex della chef Alessandra Civilla, ad ora, non si sono registrate grandi defezioni. Il trend è anzi in crescita rispetto allo scorso anno. «Tranne un tavolo prenotato da alcuni milanesi che, la settimana scorsa, poi non sono più potuti partire per il Coronavirus». Il suo pensiero è in linea con quello dei colleghi: «Noi abbiamo l'amuchina nei bagni e, se i clienti ce lo chiedono, forniamo anche salviettine igienizzanti prima del pranzo o della cena. In più, faremo la sanificazione dell'intero locale ogni tre giorni finché sarà necessario per tutelare noi stessi e i clienti. I nostri tavoli, più larghi del normale, rispettano già la distanza di sicurezza sia fra chi è seduto sia rispetto ai tavoli vicini». Per la Civilla, insomma, massima attenzione e rispetto delle norme «ma l'economia rimarca non si deve fermare».

