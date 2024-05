Rissa sul regionale Lecce-Bari: coinvolti diversi ragazzini. E il treno si ferma in stazione

Minuti di terrore sul treno regionale Bari-Lecce, sabato scorso, per un gruppo di ragazzini coinvolti in un diverbio tra i loro coetanei. Intervenuti carabinieri e ambulanza: non si sono registrati feriti, né sono stati individuati i responsabili. Il treno si è fermato alla stazione di San Pietro Vernotico essendo la più vicina e in stazione c’erano tanti genitori in attesa dei figli adolescenti che per le uscite del sabato sera utilizzano i mezzi pubblici, in questo caso il treno, anche per questioni di sicurezza. Accade sempre più spesso però che proprio sui regionali, nelle brevi tratte che toccano i capoluoghi di provincia, adolescenti avvezzi al disordine generino delle “risse” nelle quali possono rimanere coinvolti anche i più tranquilli.

Cosa è successo

È quanto stava succedendo sabato sera ed è un allarme che diversi genitori tentano di lanciare da quando si verificano episodi di violenza che restano impuniti.

D’altronde per quanto i treni di ultima generazione, riconosciuti come Pop, siano dotati di videosorveglianza, in assenza di denunce diventa difficile intervenire. Il disordine dello scorso sabato sera è scoppiato quando il treno era in transito, alcuni ragazzini presenti hanno avvisato i genitori fermi ad attenderli in stazione, i quali hanno allertato i soccorsi.

Quando il treno si è fermato, oltre la mezzanotte, le forze dell’ordine intervenute hanno constatato un fuggi fuggi generale, nessuna denuncia e nessuna testimonianza di quanto accaduto tranne il resoconto del capotreno. Anche le ambulanze intervenute, perché chiamate dall’operatore del numero unico, hanno fatto dietrofront perché per fortuna non si registrava necessità di interventi sanitari. I responsabili si sono dileguati intuendo la gravità dell’accaduto e probabilmente, rinunciando a proseguire il viaggio. In seguito si è saputo che erano diverse decine i ragazzi che avevano generato la rissa per futili motivi, giovani provenienti da comuni del Leccese che si recano a Brindisi e che si tratta di consuetudini del sabato sera, oltre a viaggiare in gruppi numerosi, generare episodi che poi sfociano in disordini. Atteggiamenti che mettono in pericolo tutti, tanto che molti genitori presenti hanno proibito ai figli di continuare a prendere il treno di sera. Si tratta evidentemente di un fenomeno che avviene solo nelle ore serali, quando l’utenza cambia rispetto al quotidiano. I treni regionali sono infatti un mezzo comodo e veloce di spostamento per tanti pendolari e durante il giorno non si registrano atti di violenza. Periodicamente ci sono agenti di pubblica sicurezza che fanno controlli a campione, il resto è affidato al buon senso e alla videosorveglianza.