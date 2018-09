Rissa tra stranieri alla stazione: un uomo accoltellato alla gola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una maxi rissa è scoppiata intorno alle 20.40 nei pressi della stazione ferroviaria di Lecce, più precisamente tra viale Oronzo Quarta e via Don Bosco. Una ventina di persone, tutte straniere, se le sarebbero date di santa ragione. E sarebbe spuntato anche un coltello: con questo un uomo è stato ferito gravemente alla gola, ed è stato portato in codice rosso all'ospedale di Lecce per le cure del caso. L'uomo avrebbe anche riportato altre ferite più lievi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche carabinieri, polizia e vigili urbani.