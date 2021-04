Rissa tra extracomunitari in stazione. Interviene la volante

Con calci e pugni se le sono date di santa ragione, e la rissa scoppiata tra tre stranieri, in pieno pomeriggio e in strada, su viale Oronzo Quarta a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Lecce, non è passata inosservata. Un po' alticci e particolarmente agitati, le loro urla hanno attirato l'attenzione di passanti e residenti al punto che qualcuno, temendo che potesse succedere qualcosa di grave, dal momento che uno dei tre stringeva una bottiglia tra le mani, ha pensato bene di comporre il 113.

La chiamata dei residenti

E gli agenti delle volanti, insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Meridionale non hanno tardato ad arrivare ed intervenire per cercare di identificare i tre uomini. Ma come risposta al loro intervento hanno rimediato qualche spintone. Una reazione da parte di due dei tre stranieri che tentavano di divincolarsi e sfuggire alla presa dei poliziotti alla quale gli agenti hanno dovuto rispondere ricorrendo allo spray capsicum, nel tentativo di bloccarli.

La denuncia

Sono stati così denunciati per rissa e resistenza a pubblico ufficiale D.A.N., 24enne bielorusso residente ad Altamura, M.S. e O.M., entrambi 24enni del Gambia, il primo residente a Squinzano e il secondo a Bari. Dopo aver utilizzato lo spray gli agenti hanno provveduto a fornire ai tre dell'acqua per sciacquare il viso e allertare i sanitari del 118 A loro carico gli agenti della Divisione Polizia Anticrimine procederà, come da prassi, a notificare il foglio di via obbligatorio dal momento che nessuno dei tre era residente nel capoluogo.

K.Per.

