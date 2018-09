Rissa sul viale: individuati due dei responsabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Individuati i responsabili della rissa avvenuta a Lecce nella tarda serata di sabato scorso, quando numerose telefonate hanno allertato il centralino del 113 per avvisare di quanto stava accadendo in viale dell'università.All’arrivo delle Volanti della Questura di Lecce, alcuni cittadini riferivano che i rissanti si erano allontanati verso Porta Napoli.I poliziotti arrivati sul posto sono stati immediatamente attirati dalla presenza di due giovani, peraltro già noti, che mostravano un atteggiamento sospetto in relazione a quanto accaduto.Per questo motivo, gli agenti hanno approfondito il racconto reso dai due fermati, un 33enne bulgaro ed un 26enne rumeno, confrontandolo anche con le testimonianze raccolte durante l’intervento.Al termine delle indagini, i predetti sono stati denunciati all’A.G. per il reato di rissa.Sonn in corso ulteriori indagini per risalire all’idenittà degli altri partecipanti alla rissa.