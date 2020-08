Aggredisce un ambulante, poi se la prende con i carabinieri: arrestato un 33enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La rissa in piazza Sant'Oronzo finisce con l'arresto di un 33enne di Tivoli, Daniele Lombardi. E' accaduto ieri sera, nel capoluogo del Salento, Lecce . Una chiamata al 112 ha fatto scattare le pattuglie dei militari dell'Arma che hanno raggiunto il centro storico: qui il 33enne, in evidente stato di alterazione psico-fisica, aveva aggredito per futili motivi un venditore ambulante di nazionalità pakistana. Una volta fermato, Lombardi ha rifiutato di fornire le sue generalità e se l'è presa con i carabinieri con frasi oltraggiose e minacce, tentando di fuggire al controllo. E' stato arrestato per minaccia, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali.