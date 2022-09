Rissa nella stazione di servizio, i passanti danno l'allarme: si vagliano i filmati delle videocamere

Rissa in piena notte nell'area della stazione di servizio di via Aldo Moro, alla periferia di Nardò. Si è trattato, probabilmente, di un "regolamento di conti" tra giovani. Intervenuti polizia e i carabinieri che ora indagano sull'accaduto.

La lite attorno a mezzanotte



La violentissima lite (qualcuno sostiene di aver sentito esplodere anche un colpo di pistola, ma la circostanza non è al momento, confermata) sarebbe scoppiata intorno alla mezzanotte di ieri. Due gruppi di giovani si sarebbero scontrati probabilmente per regolare conti in sospeso. La lite si sarebbe trasformata subito in rissa impossibile da non notare da parte di automobilisti e passanti, ancora numerosi a quell'ora sulla via, che è la direttrice principale verso le marine. E proprio da alcuni passanti è partito l'allarme e la segnalazione alle forze dell'ordine.

Le indagini



Sul posto sono giunte le pattuglie di un istituto di vigilanza privata e dei carabinieri della stazione di Nardò. E solo in quel momento la rissa si sarebbe fermata e i giovani dileguati. I carabinieri hanno transennato l'area e un tratto della strada che si collega a via Caduti di Nassiriya e avviato le indagini raccogliendo i primi elementi e le prime testimonianze. L'episodio appare preoccupante, a maggior ragione se si considera che un fortissimo rumore che si sarebbe sentito improvvisamente (anche ad una certa distanza) nel corso della rissa, fa ipotizzare a qualcuno che possa essere stato esploso anche un colpo di pistola. Tale circostanza non sarebbe però al momento corroborata da elementi certi.

All'attenzione dei carabinieri, i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona, i particolare, della stessa stazione di servizio e del supermercato che si trova giusto di fronte al luogo della rissa.

Nessuna notizia, al momento, su eventuali feriti o circa la provenienza delle persone coinvolte nella rissa.