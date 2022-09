Rissa con sparatoria nella stazione di servizio, i passanti danno l'allarme: denunciato un 38enne

Rissa in piena notte nell'area della stazione di servizio di via Aldo Moro, alla periferia di Nardò. E a un certo punto vengono fuori le pistole: esplosi diversi colpi. Fermato e denunciato un uomo di 38 anni.

La lite attorno a mezzanotte



La violentissima lite scoppiata intorno alla mezzanotte di ieri. Due gruppi di giovani si sarebbero scontrati probabilmente per regolare conti in sospeso. La lite si sarebbe trasformata subito in rissa impossibile da non notare da parte di automobilisti e passanti, ancora numerosi a quell'ora sulla via, che è la direttrice principale verso le marine. E proprio da alcuni passanti è partito l'allarme e la segnalazione alle forze dell'ordine. Nel frattempo la lite è degenerata e sono partiti alcuni colpi di pistola contro un'auto. I bossoli sono stati poi ritrovati dai carabinieri una volta giunti sul posto.

Le indagini



Sul posto sono giunte le pattuglie di un istituto di vigilanza privata e dei carabinieri della stazione di Nardò. Le indagini hanno permesso di indicìviduare e denunciare un 38enne del posto, che avrebbe esploso alcuni dei colpi di pistola all'indirizzo di un'altra persona tuttora in corso di identificazione.