Scoppia la rissa: in due finiscono in ospedale

Rissa con feriti ieri sera attorno alle 21 di ieri sera a Lecce, in via Duca Degli Abruzzi, a poche decine di metri di distanza dalla stazione ferroviaria. Il movente sarebbe stato un carrellato per la raccolta differenziata posizionato troppo vicino l’ingresso di un altro locale.

In due in ospedale

Dalle proteste si è passati alle mani e poii ai coltelli. Due uomini sono stati trasportati in ospedale, uno con una ferita ad una mano...

