Rissa in viale dell'Università: traffico in tilt

LECCE - Attimi di follia in serata a Lecce. Una rissa è infatti scoppiata lungo viale dell'università con botte e biciclette Obyke usate come armi. La scena è andata avanti per molti minuti con ripetute aggressioni tra più persone e non è sfuggita agli automobilisti in transito che si sono fermati per capire cosa stesse accadendo.Tra le auto si è fomato un piccolo pubblico e c'è stato anche chi ha deciso di riprendere l'accaduto e poi postarlo sui social dove il video ha raggiunto migliaia di visualizzazioni.