Rissa in centro e due feriti nella movida del sabato sera

Movida violenta ieri sera nel centro storico di Lecce con doppia scazzottata e feriti A farne le spese sono stati due giovani della provincia, residenti rispettivamente a Giuggianello e Presicce, aggrediti da alcuni sconosciuti nel pieno centro di Lecce.Mentre il primo se l'è cavata soltanto con un forte colpo ricevuto all'altezza di un orecchio, il secondo è finito in ospedale, al Vito Fazzi, a causa di una lussazione e vari lividi su tutto il corpo. I due violenti episodi si sono verificati nell'arco di mezz'ora l'uno dall'altro, tra piazzetta Santa Chiara e via Maremonti, la strada che dalla stessa piazzetta termina alle spalle del cinema Massimo. E non è escluso, data la vicinanza di spazio e di tempo, che siano tra di essi collegati. Il primo intervento del 118 è stato eseguito attorno alle 2, quando un'ambulanza ha raggiunto il centro cittadino per soccorrere un giovane, rimasto dolorante al volto dopo essere stato coinvolto in una rissa tra più ragazzi. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi. Lo stesso, ripresosi dai colpi subiti, infatti, ha preferito non farsi visitare dai soccorritori, per fare rientro a Giuggianello, dov'è residente. Avrebbe riferito ai presenti di essere stato picchiato da più individui, con i quali aveva iniziato a litigare all'improvviso, che subito dopo si sarebbero allontanati per le strade del centro storico. Decisamente peggio è andata, invece, ad un ragazzo di Presicce, costretto al trasporto in ospedale, dopo essere stato aggredito da un individuo, poi dileguatosi. Gli accertamenti clinici cui è stato sottoposto presso il nosocomio cittadino hanno evidenziato una lussazione alla schiena, giudicata guaribile dai medici del Fazzi nel giro di circa venti giorni. Sulle due liti che hanno movimentato il sabato notte cittadino cercheranno di fare luce gli accertamenti degli agenti di polizia della Questura di Lecce, intervenuti in entrambe le circostanze, che saranno avviati quando le due vittime sporgeranno denuncia. Utili per risalire ai responsabili delle due aggressioni, in ogni caso, potranno rivelarsi i filmati registrati dalle numerose telecamere di sicurezza sparse per la città.