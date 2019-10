Riprende la rivale col cellulare e scatta la rissa: caos all'ufficio postale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riprende la rivale con il cellulare e scatta la rissa. E' accaduto questa mattina nell'ufficio postale di Viale Marche, a Lecce . Protagoniste dello scontro due donne di origine brasiliana, entrambe 30enni, una delle quali con al seguito marito in carrozzina e figlio piccolo. Le due donne si conoscevano già ed avevano avuto già in passato alcuni litigi, tanto che una delle due aveva chiesto la misura del divieto di avvicinamento a meno di dieci metri per l'altra.Quando si sono incontrate alle Poste , una ha iniziato a riprendere l'altra con il cellulare e sono venute alle mani. Gli altri utenti, in coda, hanno chiamato la Polizia e dopo pochi minuti sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti, insieme al 118.Entrambe hanno rifiutato l'intervento e l'aiuto dei medici, ma quando si sono recate in Questura per denunciarsi a vicenda è stato chiesto loro il referto medico: hanno quindi autonomamente raggiunto il Pronto Soccorso per controlli e referti necessari.