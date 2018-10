Rissa a colpi di crick fuori dalla discoteca: chiesti 12 anni per l'aggressore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Chiesti 12 anni di reclusione per Orazio Preite 33 anni di Taurisano, per il colpo di crick che tramortí l'imprenditore​ Andrea Gallone, 38 anni, di Castrignano dei Greci. L'aggressione si consumò nella notte fra il 31 marzo e l'1 aprile del 2012, all'uscita di una discoteca di Maglie. Gallone intervenne per sedare una lite, Preite - questa l'accusa - raggiunse la sua Bmw per prendere il crick e colpirlo alle spalle vedendolo alla testa. Un'aggressione che ha avuto gravissime conseguenze sul giovane. Chiesti inoltre 1 anno ed 8 mesi di reclusione per Pamela Bagnato, Sonia Barbieri e Mirko Rizzello, tutti di Ugento, accusati di favoregggiamento. Preite risponde di tentato omicidio aggravato dai futili motivi, Gallone si è costituito parte civile: gli è stata riconosciuta una invalidità del 67%