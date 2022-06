Rischio crollo, inagibile una parte dell'"Ammirato-Falcone". Vacanze in anticipo per gli studenti

Questa mattina, con ordinanza, il sindaco di Lecce Carlo Salvemini ha dichiarato l’inagibilità del corpo A dell’edificio scolastico di Via Basilicata, una delle sedi dell’istituto comprensivo "Ammirato Falcone", che ospita la scuola dell’infanzia. C'è pericolo di crollo.

Danni strutturali e rischio crollo

Nell’ambito dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio, infatti, i tecnici comunali hanno riscontrato “importanti quadri fessurativi su una trave del primo impalcato. Da una prima analisi qualitativa si tratta di fessure per azioni di taglio nelle immediate vicinanze dei nodi (attacco con i pilastri), che interessano oltre i due terzi dell’altezza della sezione della trave, tra l’altro interessata da eccessive deformazioni in mezzeria”. Da qui la constatazione del pericolo di crollo delle specchiature di solaio vincolate alla trave.

E la scuola termina in anticipo





Per la tutela degli alunni e del personale scolastico, il sindaco ha dunque ordinato il non utilizzo del corpo A dell’edificio scolastico sino al completamento dei lavori di consolidamento statico delle parti lesionate, riconducendo l’edificio alle norme di sicurezza per la sua funzione. Si chiude con qualche giorno di anticipo, per la loro sicurezza, l’anno scolastico dei piccoli alunni che frequentano le classi della scuola situate nell’edificio.