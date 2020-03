Rischiava di morire per aver ingerito un palloncino: tartaruga salvata

Una tartaruga è stata soccorsa dal Centro recupero tartarughe marine (Crtm) del Museo di Storia Naturale del Salento, a Calimera in provincia di Lecce, dopo aver ingerito un palloncino di plastica con il suo filo.



La tartaruga è al momento in osservazione al centro e, non appena le sue condizioni di salute lo permetteranno, sarà liberata in mare. È quanto comunica Marevivo che ha lanciato la campagna "Per il mare non è una festa, #StopAlVolodeiPalloncini", per sensibilizzare le persone su questo problema e invitarle ad optare per alternative sostenibili.



Lasciar volare palloncini durante le ricorrenze è una pratica molto diffusa ma può rappresentare un serio pericolo per l'ambiente e per la fauna. I palloncini, infatti, ritornano a terra sotto forma di rifiuti, che vengono scambiati per cibo e ingeriti dagli animali, come nel caso della tartaruga del video girato dagli operatori del Crtm. © RIPRODUZIONE RISERVATA