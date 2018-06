Rischia di annegare: la bagnina lo salva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanto spavento ma tutto si è concluso bene. Il team del salvamento a nuoto dell’Ecoresort.Le Sirenè di Gallipoli si è reso protagonista stamane intorno alle 11,30 del salvataggio di un pensionato settantenne originario di Castellammare di Stabia, ospite dell’hotel appartenente al gruppo Caroli Hotels. Verso quell’ora, infatti, la responsabile del team, Sara Iurlaro, 33 anni, ha notato due donne sbracciarsi e correre verso lo specchio di mare antistante la spiaggia attrezzata della struttura. Resasi conto che qualcosa di anomalo stava accadendo, è corsa in acqua insieme ai colleghi, scorgendo in lontananza, a circa un centinaio di metri dalla riva, un uomo in evidente difficoltà che non riusciva a rientrare a causa del mare mosso. Iurlaro e gli altri assistenti ai bagnanti hanno immediatamente attivato la procedura di salvataggio, raggiungendo a nuoto l’anziano che annaspava, respirava a fatica e aveva ingerito acqua, pur non perdendo i sensi, comunque, in alcun frangente. E’ stato, quindi, riportato sull’arenile dove si è fortunatamente ripreso senza l’intervento del 118. Ha ringraziato gli “angeli” che lo hanno tratto in salvo. “Siamo felici – sottolinea la responsabile Sara Iurlaro – dell’epilogo positivo di questa vicenda. L’ospite non finiva di ringraziarci per aver scongiurato guai peggiori notando la sua difficoltà in acqua".