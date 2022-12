Riqualificazione, il Comune accelera sul progetto per un hotel a 5 stelle alle Stimmatine

Un hotel a 5 stelle con 20 suite, ristorante, centro benessere e roof top garden con piscina e cocktail bar. E un parcheggio interrato con 50 posti auto. Si accelera l'iter per l'approvazione del progetto di restyling dell'ex istituto delle Stimmatine, nel cuore della città di Lecce. Il recupero funzionale dell'immobile compreso tra via Cavallotti, via Trinchese, via Romano e 140° Reggimento Fanteria da destinare ad albergo e attività complementari approda domani in commissione Urbanistica, presieduta da Paolo Povero, che discuterà anche della variante al Prg necessaria per la realizzazione dell'opera.

E così il progetto di riqualificazione dell'edificio storico, proposto già nel 2014 ma naufragato a causa di polemiche politiche, potrebbe presto vedere la luce. Proprietaria dell'immobile è la Luxury Class srl, società di Marino Congedo (a oggi impegnata nella realizzazione di un residence di lusso nell'ex cinema Santa Lucia) che ha deciso di realizzare il grande investimento dopo la perdita del primo finanziamento di circa 3 milioni di euro concesso da Puglia Sviluppo nel 2014, a causa del diniego opposto quattro anni dopo in Conferenza dei servizi, nel 2019 ritenuto poi illegittimo dal Tar Lecce.

L'investimento

La società ha rielaborato l'intervento che prevede un investimento di 15 milioni di euro (5 in più rispetto a 8 anni fa). E Puglia Sviluppo ha dato la disponibilità a cofinanziare l'investimento con 6,8 milioni a fondo perduto (Pia Turismo) sebbene fu la Regione Puglia - cui la società in house fa capo - a opporre, per mano dell'ex assessore all'Urbanistica Alfonso Pisicchio, il diniego che determinò la decadenza dei termini del primo finanziamento, pur in presenza di sentenza favorevole alla società salentina.

Il mega progetto, firmato dall'architetto Paolo Sticchi, prevede la realizzazione di un albergo a 5 stelle lusso con 20 suite per 40 posti letto, distribuite su 2 livelli, con metrature (tra 35 e 75 mq) e allestimenti diversi: alcune con Spa e altre con piscina privata. L'ingresso principale sarà da via 140° Reggimento fanteria, attraversando un giardino di 460 metri quadri. Alle camere si accederà, invece, dalla scalinata di marmo al piano terra che, a sua volta, ospiterebbe la hall-reception, soggiorno, salette con pc, una caffetteria/lounge bar (con dehors e affaccio in via Cavallotti), un ristorante con ingresso da via Trinchese e una boutique.

Tre i livelli interrati: al primo, un centro benessere/Spa, wine bar dedicato alla degustazione di vini di produzione autoctona, una cucina, servizi igienici e ambienti di servizio; al secondo e terzo, invece, un parcheggio da 50 posti auto modello Shuttle Park T, dotato cioè di sistema di movimentazione automatizzata a sollevamento integrale delle vetture. E, sul terrazzo, un roof top garden con piscina, giardino pensile, solarium e cocktail bar. L'amministrazione Salvemini ha espresso da tempo un giudizio positivo sulla riattivazione dell'edificio, ora dismesso, delle Stimmatine. «L'immobile aveva dichiarato qualche tempo fa l'assessora all'Urbanistica Rita Miglietta - si trova su un asse della città che ha già visto importanti recuperi con evidenti impatti positivi come Zara e il Palazzo BN. Il Comune è pronto a fare la sua parte nell'iter condiviso già con la Regione e nel perseguimento dell'interesse pubblico, con le necessarie ricadute in città a norma di legge».