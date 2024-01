Un nuovo ingresso per la città di Otranto con un progetto di riqualificazione per un importo di circa 500.000 euro. Sono partiti i lavori di riqualificazione e fruizione del lungofiume Idro. Il progetto prevede la creazione di un “invito” per i turisti che si fermano in città in arrivo con bus, pullman ed auto nei pressi dei grandi parcheggi quale quello di “Giovanni Paolo II”.

Insomma, un sistema che culmina nella piazzetta sul fiume Idro. L’area è a ridosso del lungomare, nel punto in cui il fiume Idro sfocia nella baia e lo segue nel suo percorso urbano. Si trattava, come precisato nella relazione progettuale, “di aree degradate in quanto caratterizzate dalla presenza di una pavimentazione in asfalto e utilizzate prevalentemente per parcheggi e strade carrabili. L’area deve necessariamente essere attraversata da tutti gli ospiti e turisti che giungono in Otranto in auto” tuttavia, fino ad oggi, “la presenza di auto, traffico, e di alcuni box per alimenti da asporto di diversa forma e caratteristiche architettoniche, nonché posti in maniera disorganizzata, ha reso l’attraversamento difficoltoso oltre a conferire una immagine urbana sgradevole a chi giunge nella città”.

Il progetto

Ora, il progetto darà nuovo respiro e decoro all’intera zona che si sviluppa a cavallo del fiume Idro, nel tratto urbano che sfocia poi nella baia otrantina. Questo, al fine di collegare l’area dei parcheggi urbani alle aree di maggiore valenza culturale e turistica della città. Grazie alla sua particolare collocazione, l’area, che deve essere necessariamente attraversata per raggiungere il centro storico e le aree turistiche, diventerà uno spazio di “Prima porta della città”, nel quale poter organizzare una prima accoglienza degli ospiti per fornire tutte le informazioni e i servizi utili alla visita della città.

Collocandosi in un punto strategico, l’area può essere utilizzata anche come punto di partenza di itinerari ciclabili sia verso Sud che verso Nord. Per questo motivo sarà installato un servizio di bike sharing e colonnine per la ricarica di biciclette assistite elettricamente.

Il restyling della piazzetta

«La sistemazione della piazza non rappresenta dunque solo una riqualificazione estetico-funzionale di uno spazio urbano - dice l'assessore all'Urbanistica Serena Rosati - ma consente di attrezzare un punto per agevolare la fruizione turistica sostenibile della nostra Città, in passeggiata, trekking e bici, raggiungendo tutti i punti di grande valenza culturale, paesaggistica, naturalistica e i punti di fornitura dei servizi turistici».

Sarà, dunque, lo snodo fondamentale per le due ciclopedonali i cui lavori inizieranno a breve e che condurranno, verso Nord ad Alimini e verso Sud a Porto Badisco. «Il cantiere procederà per tutto l’inverno e l’autunno - spiega il progettista esecutivo ingegner Aldo Russo - a quel punto valuteremo lo stato di avanzamento per poi fermarlo per la stagione turistica e completarlo non appena la stessa sarà passata. L’intera area sarà totalmente riqualificata e resa architettonicamente coerente con il lungomare ed il Centro Storico e servirà a valorizzare anche l’antico ponte che permette l’attraversamento del Fiume Idro».