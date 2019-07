Ripulisce il coltello dal sangue e si allontana a piedi dalla vittima: il video choc dopo l'omicidio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si vede distintamente Luciano Cavallo, titolare di un agriturismo, ripulire il coltello insanguinato mentre si allontana dal luogo del delitto. Poco più avanti, Valter Sansò al suolo, per lungo tempo residente a Taviano e vittima dell'omicidio di Carmagnola, in provincia di Torino.Ecco le immagini agghiaccianti: watch?v=x9K19nr2MVM Il 55enne è stato ucciso a coltellate dal suo datore di lavoro, Cavallo appunto, dopo una furibonda lite. Sansò è stato trasportato con l’elisoccorso presso l’ospedale Cto di Torino, ma è morto poco dopo l'arrivo. Cavallo è stato fermato dai carabinieri di Moncalieri, che hanno recuperato e sequestrato anche il coltello, arma del delitto.Sansò, come detto, aveva a lungo vissuto nel Salento: nel 1994 uccise a colpi di pistola un uomo e scontò la sua condanna a 12 anni di carcere. Lasciò il carcere grazie all’indulto nel luglio 2007, ma l’anno successivo fu arrestato alla stazione di Lecce per avere picchiato e rapinato, insieme a tre complici, un uomo originario del Marocco.