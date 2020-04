Ripristini dopo gli scavi per la fibra. E nuovo asfalto in via Trinchese

Cantieri per la fibra ottica: dopo gli scavi, ecco i primi ripristini stradali. : in arrivo un nuovo asfalto su via Trinchese. Non si ferma la macchina dei lavori di Open Fiber. Nonostante l'emergenza sanitaria in corso, la società continua a operare per la diffusione della banda ultra larga nel capoluogo.

Per il mese di aprile, in accordo con il Comune, Open Fiber ha calendarizzato una serie di nuovi interventi in alcuni quartieri. Le ruspe, però, non si occuperanno solo di scavi. Già da qualche giorno, infatti, sono partiti i primi lavori di risanamento delle buche su via Bixio, via Moravia, via Archimede e via Vecchia Frigole. A essere interessato dai ripristini definitivi sarà anche il quartiere Mazzini a partire proprio da via Trinchese, una delle strade simbolo della zona commerciale e punto di riferimento dello shopping. Da tempo, il tratto compreso tra piazza Mazzini (angolo via Nazario Sauro) e fino all'incrocio con via Cavallotti (nei pressi di Zara) risulta pericoloso per i pedoni a causa dei numerosi avvallamenti causati dai continui interventi sull'asfalto per la posa dei cosiddetti sottoservizi. Gli operatori bitumeranno interamente la carreggiata che quindi tornerà come nuova.

Nelle prossime settimane, poi, si interverrà in via Giovanni Paolo II nel quartiere Stadio; via Ravenna, via Lupiae, via Benedetto Croce nei pressi di Piazza Partigiani; via Cesare Augusto Lucrezio, via Nino Della Notte e via Nullo D'Amato vicino al Conservatorio Tito Schipa. E poi via Merine e tutta l'area circostante come via Alfonso Dell'Acaya, via Vecchia Merine, via Giotto, via Pablo Picasso, via Francesco Borromini, via Vivarini, via Cimabue, via Filippo Lippi, via Sandro Botticelli, via Francesco Guardi, via Masaccio, via Paolo Veronese e via Vernole.

«L'obiettivo di Open Fiber è lo sviluppo digitale di Lecce e dell'intero Paese attraverso una infrastruttura all'avanguardia, una rete innovativa e capace di rispondere alle esigenze di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Un obiettivo condiviso dall'amministrazione comunale fin dall'avvio del progetto. Il dialogo instaurato con Palazzo Carafa è aperto e improntato al confronto, alla collaborazione e alla concreta risoluzione di eventuali criticità riscontrate sottolinea Fabio Melia, responsabile comunicazione area Sud di Open Fiber -. Nonostante le ovvie difficoltà del periodo, le attività non si sono fermate: sono così proseguiti attivazioni, manutenzione della rete e anche i ripristini delle strade attraversate nei mesi scorsi dai lavori per la posa dei cavi di fibra ottica. E proprio in questa settimana riparte la riasfaltatura di molte arterie cittadine, compresa via Trinchese che - in virtù dell'accordo stipulato col Comune basato sul principio della compensazione - verrà ripristinata in tutta la sua larghezza».

E vanno ricordate le strade su cui, invece, continuerà la posa della fibra ottica: via Cesare Battisti, via Panareo, via Alcilde De Gasperi, via Lupiae (lato destro dal viale Japigia a via Ravenna), via Ravenna (da via Lupiae lato sinistro, da via Lupiae a via Benedetto Croce), via Croce, via Vianney, piazza Partigiani, via Trinchera, via Tasselli, viale Japigia, via Gramsci, via Vincenti.

Nel frattempo l'associazione Cittadinanzattiva chiede al Comune di vigilare affinché i lavori siano eseguiti a dovere e portati a termine in tempi brevi. «Chiediamo subito il ripristino di tutti i tracciati eseguiti da tempo e che ancora sono ricoperti da malta rossa, un pericolo per pedoni e ciclisti afferma il Coordinatore Territoriale di Cittadinanzattiva, Angelo Oliva - e strade come via Gentile, via Benedetto Croce, via Cesare Abba, viale Japigia, via De Pace, via Lupiae, via De Mura, via Pitagora, via Guerrieri, Via De Donno, via Cesare Battisti e via Tasselli. Invitiamo l'amministrazione a far rispettare il capitolato, intimando alla ditta il ripristino di tutte le arterie ove permangono tali situazioni».

