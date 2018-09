Riprenditi la vita: prevenzione contro l'ictus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva anche a Lecce Riprenditi la Vita, la campagna informativa su ictus cerebrale e fibrillazione atriale: l'appuntamento è per domani in piazza Sant'Oronzo e l'obiettivo dell'iniziativa è quello di contrastare i circa 7.000 nuovi casi di ictus che si verificano in Puglia ogni anno. La campagna è organizzata da Alice Italia Onlus, Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale. Domani, dalle 10 alle 18, verrà allestito uno stand, messo a disposizione dalla Protezione Civile dove si potrà usufruire e di uno screening qualificato di pressione arteriosa e fibrillazione atriale con il supporto di neurologi, cardiologi e personale infermieristico locali.La prevenzione è quanto mai indispensabile. «Ogni anno in Puglia si verificano circa 7.000 nuovi casi di ictus dichiara il dottor Leonardo Barbarini, responsabile della Stroke Unit di Neurologia del Vito Fazzi di Lecce - e la Stroke Unit leccese è entrata tra i primi dieci centri specializzati in Italia (con 99 casi), nel 2016 è cresciuta ancora riuscendo a trattare (con trombolisi venosa o mista) 110 pazienti. Procedure aumentate in maniera sensibile anche nel 2017, quando si è toccata quota 165 fra trattamenti endovenosi (158) e misti (5), oltre a 2 trombectomie attestando l'unità operativa leccese tra le migliori in Puglia»