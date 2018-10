"Rimborsi per 13 milioni mai avuti": la Provincia di Lecce diffida Emiliano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non demorde il Presidente della Provincia di Lecce Antonio Gabellone e, alla vigilia della fine del mandato, continua ad agire a difesa dell’Ente.Dopo aver intrapreso, anche nelle vesti di Presidente dell’UPI Puglia, numerose battaglie per vedere riconosciuti i rimborsi per le spese sopportate per lo svolgimento delle funzioni non fondamentali, Gabellone ha in questi giorni diffidato la Regione a trasferirgli le somme per le spese relative agli anni 2015 e 2017.Si tratta di somme non di poco conto, considerato che per l’anno 2015 la richiesta della sola Provincia di Lecce è di circa 13 milioni di euro.Al suo fianco l’avvocato Pietro Quinto che già aveva assistito la Provincia nelle iniziative giudiziarie che hanno portato il Consiglio di Stato ad una interessante pronuncia di qualche mese fa. I Massimi Giudici amministrativi avevano investito le Istituzioni della necessità di trovare intese interistituzionali utili per trovare modalità e tempi per il trasferimento delle risorse.La questione giuridica, alimentata da un panorama legislativo confuso frutto della mancata attuazione della Riforma Del Rio, è alla base delle tante difficoltà quotidiane che si registrano nelle scuole, nei trasporti e nella viabilità. Le province sono state chiamate, da un lato, a continuare a svolgere alcune funzioni non più loro, ma, dall’altro lato, sono state private dei trasferimenti statali.Anche la Regione, a sua volta, ha avuto grande difficoltà a fare fronte alle richieste delle province e ciò per la ristrettezza delle risorse e per la confusione normativa.Lo scorso anno era stato il Presidente Gabellone, a capo dell’UPI Puglia, a definire un’intesa con la Regione per le spese relative all’anno 2016; quell’intesa faceva rinvio ad un successivo incontro per risolvere lo stesso problema per l’anno 2015 e per il 2017.Ma quel nuovo incontro, malgrado le richieste di Gabellone, non si è mai svolto.Da qui la diffida inoltrata dal Presidente Gabellone per il tramite dell’avv. Quinto per la convocazione di un tavolo utile a definire modalità ed esatti importi dei rimborsi dovuti.Perdurando il silenzio della Regione sarà inevitabile il ricorso al TAR avverso il silenzio rifiuto e la richiesta della nomina di un Commissario per la liquidazione delle competenze spettanti alla Provincia di Lecce.