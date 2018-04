Rifugiati siriani e migranti in preghiera con Francesco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una preghiera sulla tomba di don Tonino ad Alessano e una messa nel porto di Molfetta. Questo il programma delle quattro ore di visita del Pontefice programmata per dopodomani, venerdì 20 aprile. Nel paese natale del vescovo della “Chiesa del grembiule” papa Francesco si fermerà soltanto un’ora, ma saranno moltissimi i fedeli - la stima è tra i 20-25mila - pronti a mettersi in cammino per vederlo e ascoltare le sue parole.Pochissimi, però, quelli che potranno stringergli la mano o abbracciarlo. Come è stato spiegato ieri in Prefettura, a Lecce, nel corso della conferenza stampa indetta per illustrare il mastodontico piano di sicurezza messo a punto per far arrivare sul luogo dell’area-evento la moltitudine di persone attese per l’evento. «Siamo in campo per proteggere soprattutto la gente - ha ricordato il questore di Lecce, Leopoldo Laricchia - più che il Santo Padre che ha un suo personale dispositivo di sicurezza garantito dal Vaticano».Papa Francesco saluterà una delegazione di venti malati (sono state più di 500 le richieste), «persone - ha spiegato don Giuseppe, cerimoniere della diocesi e responsabile organizzativo - che hanno veramente bisogno di una carezza del Pontefice, sono stati scelti i casi più particolari». Poi saluterà anche una delegazione di gente comune e rappresentanti istituzionali. «Tra cui una famiglia di rifugiati della Siria - è stato sottolineato - alcuni migranti ospitati proprio nel centro di accoglienza di Alessano. Questo per essere in linea con il messaggio di don Tonino che si è battuto per la pace ed ha sempre accolto gli ultimi».Imponenti i numeri snocciolati nel corso della conferenza stampa di ieri, aperta dal prefetto Claudio Palomba (presenti il questore, il vescovo della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, monsignor Vito Angiuli, il sindaco di Alessano Francesca Torsello, l’assessore regionale Loredana Capone, il presidente della Provincia Antonio Gabellone) che ha ringraziato tutti per la collaborazione sottolineando come «la venuta del Papa sia un importante segnale importante per il territorio». Attesi, come si è detto più di 20mila fedeli, 700 saranno i posti destinati ai disabili, 5mila i posti a sedere per i fedeli, e altri 15-18mila posti in piedi. Nell’area saranno presenti anche 80 steward.Sul fronte delle forze dell’ordine, come ha spiegato il questore, «ci saranno in campo tra i 100 e i 150 uomini di vari reparti (cinofili anti-esplosivo, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco e aeronautica) e anche un elicottero della polizia che seguirà l’elicottero con cui il Papa atterrerà sul piazzale di fronte al cimitero. Nell’istituto tecnico industriale a ridosso dell’area-evento sarà anche allestita una “control room”, con al suo interno tutte le componenti di sicurezza e di soccorso». Bonificata tutta l’area del cimitero, domani sera l’ultimo sopralluogo. Previste 150 tratte per autobus e 700 veicoli, compresi auto e moto, aree parcheggi e navette con discesa in paese ogni 3-5 minuti; i disabili avranno invece un loro percorso dedicato, ci sarà anche una tratta esclusivamente pedonale, dove potranno circolare solo le ambulanze.A presentare il piano sanitario ci ha pensato, invece, il dottor Maurizio Scardia, direttore del 118. «All’evento abbiamo dedicato sette squadre di pronto intervento, ognuna con cinque componenti, ma ci sarà un’ambulanza ad ogni rampa. Prevista anche una postazione medica attrezzata in una palestra nell’istituto tecnico a ridosso dell’area-evento». Il servizio del 118 sarà comunque affiancato dai volontari della Croce rossa e della Protezione civile.Tornando alla cerimonia, tante le iniziative a corredo dell’evento, promossa dalla Diocesi e dal Comune. Innanzitutto la veglia di domani sera, a partire dalla 22, in piazza don Tonino, alla quale parteciperanno 450 scout del Sud Salento e altre 400 giovani di Alessano e di tutte le parrocchie della diocesi. Una veglia arricchita dalle testimonianze di don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, e da don Salvatore Leopizzi, consigliere nazionale di Pax Christi, movimento di cui don Tonino fu presidente per 10 anni. La mattina, a partire dalle 7, l’animazione riprenderà con video, canti e preghiere in attesa dell’arrivo del Papa. Prevista anche l’intronizzazione del quadro originale della Madonna di Leuca, che sarà esposto sul palco: sull’immagine della Vergine il Pontefice poserà un rosario d’oro e onice.Molti i doni che il territorio ha preparato per Papa Francesco: la diocesi donerà una somma in denaro, raccolta durante le offerte del periodo della quaresima nelle chiese di tutta la diocesi, offerte per la solidarietà di Bergoglio, e una riproduzione in argento del quadro della Vergine di Leuca. Il Comune di Alessano donerà, invece, un quadro in argento che riproduce due angeli con una sola ala. La Fondazione “Don Tonino Bello”, presieduta da Giancarlo Piccinni, omaggerà il Santo Padre di una fèrula in legno d’ulivo. Sarà poi allestita una sala con tutti i doni dell’artigianato locale prodotti tipici regalati dalle aziende del territorio, che saranno successivamente spedite a Roma, ma che il Papa vedrà durante il suo percorso in papamobile. Infine, l’addobbo floreale, donato dal Comune di Taviano e dalle aziende del luogo, allestito dal paesaggista Piero Tunno. «La venuta del Santo Padre ad Alessano è un grande riconoscimento della figura di don Tonino - ha concluso il vescovo Angiuli - della sintonia che esiste tra loro due anche se non si sono mai conosciuti. Io avrò il privilegio di ospitare papa Francesco ad Alessano e di viaggiare con lui in elicottero fino a Molfetta per assistere alla messa». Per tutti un imperativo categorico: arrivare con largo anticipo.