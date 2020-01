Rifiuti speciali accantonati nell'area camper: scatta la denuncia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gestione illecita di rifiuti speciali, interventi eseguiti senza permessi paesaggistici e deturpamento di bellezze naturali: sono questi i reati contestati dai carabinieri forestali di Lecce a un uomo, responsabile di un'area camper. All'interno dell'area, erano stati accumulati rifiuti provenienti da operazioni di scavo stradale per realizzate il sottofondo di una strada-pista in parte già esistente.Tre denunce anche a Gallipoli , dove in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico i carabinieri forestali hanno rinvenuto manufatti abusivi. Le denunce hanno raggiungo la proprietaria, il direttore dei lavori e l'amministratore della ditta esecutrice degli stessi lavori.