Rifiuti, rivolta dei sindaci contro Emiliano: impianti chiusi all'immondizia che viene da fuori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poggiardo si ribella. E chiude le porte dell'impianto di biostabilizzazione di Poggiardo ai rifiuti che arrivano da Brindisi. Per la prima volta in assoluto, un sindaco pugliese, nello specifico quello di Poggiardo, Giuseppe Colafati ha emesso una ordinanza «a tutela della salute pubblica e della salvaguardia dell'ambiente».Il provvedimento, firmato oggi, interdice l’ingresso «presso l’impianto di biostabilizzazione di Poggiardo del rifiuto organico dei Comuni del brindisino così come ordinato dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano con ordinanza numero 1 del 6 giugno “Per far fronte all’emergenza in atto dovuta alla chiusura degli impianti di compostaggio di Ginosa, Lucera e Deliceto».«Il Comune di Poggiardo - specifica il sindaco - da lungo tempo ha intrapreso la battaglia per far sì che la comunità non debba più essere vessata, soprattutto, nel periodo estivo, dai cattivi odori; pertanto, con tale provvedimento si intende ribadire che, anche in emergenza, non ci deve più essere un utilizzo improprio dell’impianto presente sul territorio».Nel frattempo, questa mattina a Gallipoli, si è tenuta una riunione dei presidenti degli Aro 6, 7, 8 e 11 per discutere proprio dell’invito del Direttore Generale Ager, Gianfranco Grandaliano, «di identificare, con sollecitudine, un centro di trasferenza nell’ambito territoriale di ogni singola Aro».«Al termine dell’ampia discussione - ha spiegato al termine il sindaco di Galatone, Flavio Filoni - è stata assunta all’unanimità la decisione di promuovere per martedì 11 Giugno alle9 un apposito incontro alla presenza del Direttore Generale Ager e di tutti i soggetti interessati. Dal canto nostro, in caso di infruttuoso esperimento dell’ulteriore incontro, sarò costretto ad esercitare i poteri contingibili ed urgenti conferitigli dalla legge per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica del proprio territorio». Un'altra ordinanza, insomma, è dietro l'angolo e Filoni, come ha già fatto Colafati, è pronto a chiudere il suo territorio ai rifiuti provenienti da fuori.