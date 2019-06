Rifiuti, raccolta e spazzamento potenziati e porta a porta al mare: TUTTE LE STRADE E LE PIAZZE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Numerose modifiche al servizio di raccolta dei rifiuti a partire dalle marine e una più frequente pulizia delle strade. C'è tutto questo nella delibera che la Giunta si prepara ad approvare oggi e che si intitola Gestione unificata dei servizi di igiene urbana nell'Ato Lecce 1, Aro 3, estensione contrattuale nei limiti di legge. Sostanzialmente, una modifica del contratto e dei servizi affidati alla Monteco, modifica già prevista negli atti di programmazione finanziaria dell'ente per il 2018, ma congelata nel corso del periodo di commissariamento dell'ente. Un provvedimento che, appunto, rappresenta una svolta: l'estensione della raccolta differenziata dei rifiuti praticamente a tutto il territorio con la novità più grossa che, ovviamente, riguarda le marine troppo a lungo ostaggio dei cosiddetti carrellati con relativi disagi e proteste.Il provvedimento - tecnicamente parlando - prevede il ricorso al cosiddetto quinto d'obbligo in base al quale «la stazione appaltante può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto» senza che l'esecutore, in questo caso Monteco, abbia diritto «ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo a nuovi lavori». Un passaggio tecnico dagli effetti importanti.Se non ci saranno intoppi e la delibera verrà liquidata così com'era stata confezionata mesi fa, si darebbe seguito alla rimodulazione annunciata in campagna elettorale, con una estensione del servizio ai rioni e alle zone rimasti fino a oggi esclusi e, conseguentemente, un aumento dei costi per circa un milione e mezzo all'anno, precisamente un milione e 396mila euro, portando così la cifra complessiva dell'appalto da 123 milioni e 249mila euro a 130 milioni e 695mila.Così facendo, la Giunta Salvemini intende rimediare ad «alcune criticità» del servizio, esaminate dall'amministrazione insieme all'allora responsabile del procedimento, Fernando Bonocuore (ex dirigente all'Ambiente, oggi a capo del settore Trasporti) e al consulente Paolo Suppressa, redattori della variante contenuta in delibera.Del resto, bando di gara e capitolato d'appalto per la raccolta porta a porta dei rifiuti e lo spazzamento delle strade, erano stati redatti nel 2011 e da allora recita la delibera - «la compagine territoriale comunale è variata e ha visto l'ampliamento dell'assetto viario con un incremento di strade, piazze e parchi da servire». Fra le criticità emerse nel corso di questi tre anni di servizio con Monteco, inoltre, ci sono la cosiddetta raccolta di prossimità, in realtà mai partita, ma per la quale erano previsti cassonetti dotati di chiavistello nelle marine e per grandi utenze, come l'Università, il carcere e gli alberghi.Ancora: la raccolta stradale del vetro, quella degli abiti dismessi, il nodo dei rifiuti prodotti da negozi e pub della movida, soprattutto durante la stagione turistica e per far fronte alle quali già l'allora giunta Perrone aveva predisposto degli aggiustamenti dei servizi. Si pensi all'Ecomobile, che costa al Comune 189mila euro all'anno più Iva, aggiuntivi rispetto ai costi dell'appalto. Il provvedimento sul quinto d'obbligo servirà a risolvere questi problemi, almeno sulla carta. Poi si dovrà passare ai fatti.In particolare, ci saranno quattro modifiche all'attuale servizio.La prima modifica al contratto prevederà l'eliminazione della raccolta di prossimità, sostituita da quella domiciliare in tutto il territorio comunale, comprese zona industriale, marine e case sparse, con l'obiettivo recita la delibera - «di implementare il quantitativo di raccolta differenziata e la qualità delle frazioni raccolte». Allo stesso tempo «l'eliminazione di qualsivoglia contenitore stradale dovrebbe dissuadere dal reiterarsi del fenomeno di deposito incontrollato di ogni sorta di rifiuto». Il maggiore costo coprirà anche l'acquisto di carrellati e mastelli da distribuire ai cittadini.Seconda modifica: ci saranno 8 zone e 23 aree a verde in più da spazzare con il sistema meccanico (in totale, dunque, saranno 38), corrispondenti a circa 51 chilometri lineari. Sarò previsto, per esempio, lo spazzamento di via vecchia Copertino, via Cremona, l'area commerciale del City Moda; il piazzale dello Stadio, zona Cicalella, l'area Ipercoop, il comparto 38, Villa Convento, il piazzale del Mercato Multietnico, la pista di via Machiavelli, via Cicolella, il nuovo comparto 28. Fra le aree verdi finora escluse dal servizio e che sono invece previste nella variante predisposta dalla Giunta Salvemini ci sono, fra le altre, il parco intitolato a Simone Renda, Parco Tafuro, Parco Balsamo, Parco dei Colori, parco Robert Powell, Parco Corvaglia, viale dell'Università, Porta Rudiae, piazza Italia, Trax Road, piazzale Ferrara e piazza San Sabino, piazza San Massimiliano Kolbe. Con la modifica contrattuale aumenterebbe anche la frequenza dei turni di pulizia su tutto il territorio, passando dagli attuali 26 a 51 turni settimanali per una spesa totale aggiuntiva di 572.930 euro annui. Tre volte a settimana verrebbero spazzate le aree D'Annunzio-Ariosto, San Lazzaro, Gallipoli, Viale dell'Università, Circonvallazione; due giorni a settimana le aree San Pio, Calasso-De Pietro, Santa Rosa, Salesiani, Pranzo, 167 B, Machiavelli, Benedetto Croce, Mercato Ortofrutticolo, San Guido, Stazione; un giorno a settimana per San Nicola, Papini, Stadio, Borgo Pace, Fogazzaro, Marine, San Cesario, via Lequile, Rudiae-San Pietro in Lama, Massaglia-via Vecchia Carmiano, Monteroni-Bellavista. Una volta ogni quindici giorni, invece, la frequenza di spazzamento prevista per Villa Convento e zona Industriale.