Rifiuti, impianto a rischio nel Salento: 3 mesi per non perdere i soldi. Ma i sindaci sono lontani da un accordo

Stringe il tempo per ottenere il finanziamento di nuovi impianti di compostaggio nel Salento. Secondo quanto previsto dal Ministero per la Transizione Ecologica (Mite), le proposte di intervento per accedere ai fondi si possono presentare entro 120 giorni dalla pubblicazione del bando, dunque dal 15 ottobre scorso. Una situazione che fa slittare massimo al prossimo 15 febbraio il termine per consegnare una proposta e accedere ad un plafond enorme, circa 1,5 miliardi di euro, di cui 450 milioni dedicati alla linea di intervento B, quella relativa, tra l'altro, alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata.

Ci sono 450 milioni di euro a disposizione suddivisi in due parti: il 60% delle risorse, pari a 270 milioni, è destinato alle Regioni del centro e del sud Italia (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna); il residuo 40%, pari a 180 milioni, è destinato alle restanti Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

APPROFONDIMENTI LECCE Lecce, scontro sull’impianto rifiuti: la Provincia chiama i... LECCE Impianto per i rifiuti «a Galatina o Tricase», sito... REGIONE Rifiuti, la Regione approva il nuovo Piano. Impianti pubblici di...



Ogni proposta potrà ricevere un massimo di 40 milioni di euro, tra cui, anche la realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica previa digestione anaerobica (a secco, umido o a processo misto), cattura del biogas e successiva estrazione del metano, sulla falsariga cioè del progetto che il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini vorrebbe realizzare a Masseria Ghetta.

Una corsa ad ostacoli, nonostante il rispetto delle procedure sia già in fase avanzata, per l'opposizione dei sindaci del Nord Salento intenzionati a spostare le strutture nelle zone industriali di Galatina o Tricase e della Provincia convinta che si debba ragionare su una rete di impianti che coinvolga l'intero territorio, non solo il nord leccese, passando attraverso l'assemblea dei sindaci pronta a riunirsi nei prossimi giorni.

L'opportunità messa a disposizione dal Mite però rischia di sfumare per mancanza di tempo, come ha colto il consigliere del Comune di Tiggiano, Francesco Melcarne che ha rivolto un appello ai sindaci dell'Ambito Ottimale Lecce 8, cioè anche Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Morciano di Leuca, Patù, Salve e Tricase.



«Se vogliamo contribuire veramente alla transizione ecologica -spiega Melcarne-, se vogliamo contribuire alla crescita del nostro territorio, se vogliamo ridurre il divario impiantistico e di progresso tra Nord e Sud, se vogliamo ridurre considerevolmente il costo della tassa sui rifiuti, se vogliamo che i rifiuti siano una risorsa anche per il nostro territorio e non solo per i territori dove quotidianamente vengono spediti per essere trattati, se siamo veri ambientalisti, stavolta dobbiamo dire sì. Questa non è una sfida ma l'ennesima occasione che il Capo di Leuca non può perdere, queste sono le sfide che misurano il livello della politica, le capacità di cooperazione e le capacità istituzionali di un territorio».



Il consigliere chiede al Capo di Leuca di avere maggiore consapevolezza. «Mentre al nord si rendono autonomi energeticamente con gli impianti di compostaggio - puntualizza Melcarne - nella nostra provincia conviviamo benissimo con le discariche, ma siamo terrorizzati dalla realizzazione di un impianto di compostaggio che altro non è che una compostiera di dimensioni maggiori in cui entrano rifiuti organici che pochi mesi dopo escono come compost e biogas nel caso di impianti di coogenerazione. Il vero problema è che la politica spesso è vittima di questo retaggio che spesso alimenta. Sarebbe comprensibile la contrarietà per la realizzazione di un inceneritore o di una discarica ma è inconcepibile nel 2021 l'avversione e la diffidenza nella realizzazione di un impianto per il trattamento di scarti alimentari». Melcarne chiede ad amministratori e a associazioni ambientaliste di non sprecare questa occasione e di dare vita ad un percorso partecipato: «Credo che il compito e la missione - conclude - che come amministratori prima e come territorio poi dovremmo darci in questo ambito è quello di monitorare attentamente la fase progettuale e realizzativa, garantendo il ristoro alle comunità in termini economici, occupazionali ed eventualmente energetici».



In tutta questa vicenda diventa fondamentale il ruolo della Regione che potrebbe dare l'ok alla proposta di Salvemini, accorciando di certo i tempi, oppure seguire la strada indicata dalla Provincia, quella della concertazione, ma con il rischio di allungare i tempi e di perdere i fondi.