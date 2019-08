Rifiuti fuori provincia, stop ai trasferimenti a Galatone. Il sindaco: «Difeso l'interesse del territorio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’organico dell’Aro 6 sarà trasferito in un nuovo impianto e non più a “Cave Marra” a Galatone. La decisione è arrivata dopo un'ampia e intensa discussione tra l’assessore Regionale Giovanni Stea, il presidente Ager, Gianfranco Grandaliano e una delegazione della giunta della città galatea che ha accompagnato il sindaco Flavio Filoni.«Nessuna deroga quantitativa sarà concessa al centro di trasferenza di Galatone -sottolinea il primo cittadino-, mentre per pochissimi giorni per l'Aro 6 sarà disposto il conferimento presso l'impianto di Poggiardo. In seguito, dopo pochi giorni, l’organico sarà portato in un altro impianto di trasferenza che è già stato individuato, circostanza questa dichiarata direttamente dal gestore durante il nostro incontro a Bari. L'impegno della Regione Puglia, con l'assessore Stea e del presidente Ager Grandaliano hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato a tutela della nostra comunità. Questa la dimostrazione che quando le problematiche si affrontano con serietà, argomentazioni e proposte fattive le soluzioni si trovano, la politica è proprio questo e noi saremo sempre dalla parte del nostro territorio».