Rifiuti di ogni tipo nei bidoni dell'umido al city terminal: protestano i residenti

Pattumiere per l’umido “promosse” a bidoni per l’indifferenziata. In barba alle regole e al decoro.

Succede al City Terminal di Lecce, punto di accoglienza di centinaia di turisti in arrivo coi bus all’ingresso nord di Lecce.

Inciviltà in "vetrina"

I bidoncini marroni presenti nell’area parcheggio, e destinati alla raccolta della frazione organica, sono utilizzati da incivili come punto di raccolta per l’abbandono di sacchetti di vario genere: plastica, vetro, abiti usati, cartoni e scarti di alimenti. Le prime buste di spazzatura non correttamente differenziate, a detta di chi frequenta la zona ogni giorno, risalgono a qualche settimana fa e non sono mai state ritirate. Nel frattempo i rifiuti si sono accumulati provocando cattivi odori. E anche questa mattina solito copione.