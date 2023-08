"Beccato" mentre dà fuoco ai rifiuti in periferia e poi dà fuoco, lo sfogo del sindaco: «Tolleranza zero»

Dà fuoco a un cumulo di rifiuti in periferia, ma qualcuno lo immortala in una foto che finisce in mano al sindaco e, per suo tramite, alla Procura. Potrebbe essere presto denunciato l'uomo che alla periferia di Presicce-Acquarica, nel Salento, è stato sorpreso a scaricare dei rifiuti da un furgone e a incendiarli a margine della strada.

Il sindaco, Paolo Rizzo, ha pubblicato il fotogramma sul suo profilo Facebook, annunciando di aver allertato polizia locale, carabinieri e Procura. Si attendono, ora, gli accettamenti delle autorità per individuare l'uomo. «Su questo tipo di completamenti - afferma il primo cittadino - la tolleranza sarà pari a zero».