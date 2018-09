Riequilibrio pluriennale: passa tra assenze e l'astensione di Prima Lecce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La manovra di riequilibrio pluriennale passa in Aula, non senza tensioni e assenze. I quindici anni individuati dall'amministrazione comunale per rimettere in salute le casse comunali di via Rubichi non è stata condivisa dall'opposizione con l'ex sindaco Paolo Perrone che ha invitato il sindaco Carlo Salvemini a ritirare la delibera e individuare un nuovo piano di riequilibrio.Passa la manovra, con 13 voti favorevoli della maggioranza (11 consiglieri, il sindaco e il presidente del consiglio Povero), 9 contrari dell'opposizione e tre astenuti (tra cui i due consiglieri di Prima Lecce Antonio Finamore e Laura Calò). Voto nominale chiesto alla presidente del consiglio Paolo Povero da parte del capogruppo di Forza Italia Paride Mazzotta forse per evitare qualche .Numerosi gli assenti: due in maggioranza con Massimo Fragola (Andare Oltre) e Marco Nuzzaci (Udc); assente anche Paola Gigante di Prima Lecce e Carmen Tessitore (Direzione Italia), Severo Martini e Luciano Battista (Forza Italia), Alberto Russi (Grande Lecce) e Michele Giordano (Fratelli d'Italia) assente al momento del voto.Al di là delle polemiche poltiche che si sono consumate in aula sembra ormai necessario per il sindaco Salvemini verificare la tenuta della maggioranza.«Sono consapevole che un provvedimento di questa portata ha la necessità di verificare tenuta di un’alleanza di governo e che i numeri daranno indicazioni in tal senso. Io responsbailmente dovrò tenerne conto.Adesso attenderò serenamente il voto dell’Aula - ha detto nel suo intervento di dichiarazioni d voto - e mi predisposrrò ad ogni valutazione conseguente a quello che accadrà».