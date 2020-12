Ricoveri in terapia intensiva un malato su due ce la fa

Uno su due ce la fa: la terapia intensiva non è una condanna inappellabile per i pazienti Covid salentini.

Tra la prima e la seconda ondata il tasso di mortalità della terapia intensiva del Dea (dove sono ricoverati i pazienti Covid) flette di 2 punti percentuali, mentre in Italia la mortalità è cresciuta di oltre 10 volte, da settembre a oggi, stando a Instant Report di Altems (Alta scuola di Economia e management dei sistemi sanitari) dell'Università Cattolica sull'andamento della pandemia. I dati nazionali sulla mortalità in terapia intensiva sono frammentari e scarsi, ma sui pazienti intubati la percentuale di mortalità è altissima.

«Il cinquanta per cento di dimissioni è un buon risultato afferma Giuseppe Pulito, direttore del reparto di Anestesia e Rianimazione del Vito Fazzi di Lecce che si dirama anche al Dea perché la percentuale nazionale è dell'ottanta per cento. Tra la prima e la seconda ondata abbiamo osservato che intubare un paziente operazione normalmente salvavita per chi è affetto da Covid non lo è. Per questo stiamo cercando di anticipare l'insufficienza respiratoria grave, proprio per evitare che la situazione sia talmente compromessa da doverli intubare con un probabile esito negativo. Monitoriamo costantemente i pazienti ricoverati in pronto soccorso, in Pneumologia e a Malattie infettive in modo da portarli in terapia intensiva per tempo».

I ricoveri in Terapia intensiva Covid sono partiti dal 20 ottobre, il 15 per cento dei ricoveri totali e di questi il 54 per cento è passato a miglior vita (29 su 53).

Nella prima ondata il numero di ricoveri in terapia intensiva è stato del 20,6 per cento sul totale dei pazienti Covid con una mortalità del 56 per cento (9 su 16).

«La mortalità è alta ribadisce Pulito e la chiave di volta è trattare il paziente in anticipo per non arrivare all'insufficienza respiratoria ingravescente. È importante monitorare anche i pazienti che stanno a casa dovrebbero avere un saturimetro per intervenire tempestivamente quando si scende sotto il valore di 90. L'assistenza domiciliare è importante, ma per essere efficace deve rispettare alcuni criteri di base. Quando si arriva a intubare difficilmente riusciamo a salvare questi pazienti».

Uno studio italiano, capofila il Sant'Orsola di Bologna, ha individuato il meccanismo responsabile della elevata mortalità in terapia intensiva dei pazienti con Covid-19. La più alta mortalità sarebbe determinata dal fatto che il virus può danneggiare entrambe le componenti del polmone: gli alveoli (le unità del polmone che prendono l'ossigeno e cedono l'anidride carbonica) e i capillari (i vasi sanguigni dove avviene lo scambio tra anidride carbonica e ossigeno). Quando il virus danneggia entrambe queste parti quasi il 60 per cento dei pazienti muore, mentre se danneggia solo gli alveoli o i capillari muore poco più del 20 per cento dei ricoverati in terapia intensiva. Secondo lo studio il fenotipo dei pazienti in cui il virus danneggia sia gli alveoli che i capillari è facilmente identificabile attraverso la misura di un parametro di funzionalità polmonare (la distendibilità del polmone 40; valore normale 100) e di un parametro ematochimico (il D-dimero 1800; valore normale 10). Secondo lo studio basterebbero due semplici esami per identificare se il paziente ha subito un doppio danno polmonare per fare calare la mortalità fino al 50 per cento.

E in terapia intensiva si muore di più se si ha il Covid piuttosto che l'influenza. Lo certifica una ricerca pubblicata sugli Annals of the American Thoracic Society da Natalie Cobb, della University of Washington, basata sullo studio di tutti i dati clinici di 65 pazienti critici con Covid-19 e 74 pazienti critici con influenza A o B, tutti ricoverati in terapia intensiva tra il primo gennaio 2019 e il 15 Aprile del 2020. La differenza di mortalità è del 21 per cento in più nel primo caso rispetto al secondo.

Naturalmente a fare la differenza - oltre alle condizioni di salute e all'assenza di patologie croniche - è l'età. Se è vero che in questa seconda ondata la pandemia ha colpito molto di più i giovani (circa il 40% ha meno di 30 anni), sono ancora gli anziani quelli che continuano a morire di più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA