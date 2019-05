Riconferme e new entry: ecco il nuovo Consiglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ventisette liste e un esercito di 833 aspiranti consiglieri. La campagna elettorale del 2019 si è conclusa con una vittoria al primo turno della coalizione civica, moderata e progressista di Carlo Salvemini che con oltre il 51% di preferenze torna a guidare la città dopo 18 mesi di governo disturbato dall'anatra zoppa e interrotto dalle dimissioni. Davanti a sé un mandato quinquennale e una maggioranza solida composta dai consiglieri del suo schieramento.I dati ormai sono definitivi. E la composizione del consiglio comunale di Lecce inizia a delinearsi tra riconferme e new entry. Trentadue i seggi in consiglio con una maggioranza a venti e un'opposizione a 12. Insomma non per tutti sarà un posto al sole.A sedere sullo scranno più alto il sindaco Carlo Salvemini che avrà al suo fianco il già designato vice sindaco Alessandro Delli Noci per effetto del ticket già annunciato subito dopo la decisione di ricandidarsi a sindaco della città di Lecce. I due potranno contare su una maggioranza di venti consiglieri.Quattro sono i seggi destinati al Partito Democratico che ha raggiunto il 12% dei consensi. In Aula tornerà Sergio Signore, già assessore alla Polizia Municipale nel precedente mandato, Signore tornerà in Aula forte dei suoi 1.198 voti contro i 967 del 2017. Con lui anche Paolo Foresio, già assessore al Turismo e alle Attività Produttive, che ha migliorato la performance precedente passando da 750 a 950 voti.Rientrerà in Consiglio comunale anche Antonio Rotundo, storico rappresentante dem a Palazzo Carafa, che conoilida le sue preferenze passando dai 599 voti del 2017 ai 680 di quest'anno. Quarto, e sempre in quota Pd, il consigliere - e anche lui già assessore all'Edilizia Residenziale Pubblica e Servizi Sociali - Saverio Citraro che passa da 400 voti a 426 preferenze.Quattro anche i seggi per la lista del sindaco Salvemini, Lecce Città Pubblica che vede in pole position il già assessore Silvia Miglietta (Politiche attive del lavoro, Pari opportunità, Diritti civili, Programmazione e gestione dei servizi sanitari, Tutela della salute e randagismo). Un ottimo il risultato il suo, è la prima degli eletti della lista - la civica è seconda dopo il Pd con l'11% - L'ex assessore ha quasi raddoppiato le sue preferenze passando da 367 voti nel 2017 a 685 di questa tornata elettorale. Tra i grandi ritorni anche quello di Pierpaolo Patti, avvocato e presidente della commissione Bilancio con all'attivo 463 voti contro i 305 del 2017. «Sono soddisfatto del risultato - ha detto Patti - Sono pronto a ritornare in consiglio con la stessa umiltà e determinazione al servizio della città».Sono 431 i voti presi dal consigliere Cosimo Murri Dello Diago che tornerà a sedere in consiglio sempre in rappresentanza di Lecce città Pubblica. Tornerà a sedere tra i banchi di maggioranza anche la consigliera Natasha Mariano Mariano che con Gabriele Molendini - già capogruppo di Lecce Città Pubblica - ha ottenuto 390 voti ex aequo. In questo caso scatta il seggio a Mariano Mariano per l'ordine alfabetico.È il consigliere donna più suffragato - 723 preferenze - delle liste di centrosinistra Angela Valli, medico geriatra in forza a Noi per Lecce alla sua prima esperienza politica. «Per me è fonte di grande gioia ed entusiasmo questa elezione - ha commentato - La mia candidatura ha interpretato la volontà di farsi portavoce della voglia di cambiamento e di riporre fiducia ed entusiasmo in una politica concepita come servizio». In Aula ci sarà anche Marco Nuzzaci, passato dall'Udc a Noi per Lecce. Il già vice presidente del consiglio a Palazzo Carafa è il secondo eletto nella lista con 694 preferenze. «Tornare in consiglio per me sarà occasione per proseguire il lavoro iniziato nella precedente amministrazione. Ora il mio auspicio è quello di rimetterci subito al lavoro perché la città è stata fin troppo tempo senza una guida amministrativa». Con lui anche Marco Giannotta che passa da Un'altra Lecce a Noi per Lecce e da 251 preferenze a 490. Tre i seggi per la lista di Alessandro Delli Noci, Coscienza Civica-Ideazione. Tre new wntry a cominciare da Christian Gnoni con 477 voti. «Il consenso riscontrato alla mia prima candidatura è un segnale di forza di cui mi farò portatore sui banchi di Palazzo Carafa. Sono molto soddisfatto del mio risultato, ma soprattutto di quella della Giunta che così composta, guidata da Carlo Salvemini, sono certo lavorerà con coesione e determinazione». Sempre Coscienza Civica-Ideazione ci saranno Antonio De Matteis (389) e Giulio Mele (265). Riconferma anche per il capogruppo di Sveglia Lecce Marco De Matteis (da 170 a 390 voti). Con lui anche Giovanni Occhineri (324). Due seggio andranno a Civica. e vedrà il ritorno di Ernesto Mola con 275 voti e l'ingresso di Sergio Della Giorgia (265). L'Udc avrà come rappresentante l'ex assessore all'Ambiente Carlo Mignone (passato da 261 a 519 voti). Tornerà in consiglio anche Alfredo Pagliaro per Puglia Popolare (427 voti).Tra i banchi dell'opposizione saranno seduti la senatrice Adriana Poli Bortone, candidata sindaco con la Civiche Unite, Saverio Congedo, candidato sindaco del centrodestra e il candidato sindaco dei Cinque Stelle Arturo Baglivo. Per Adriana Poli Bortone sindaco tornerà in Aula Gianpaolo Scorrano (341 voti). Il resto dei seggi sarà distribuito tra liste di Congedo: Andrea Pasquino per la lista di Congedo Sindaco (218). A rappresentare Forza Italia sarà Luciano Battista (passato da 890 a 799 preferenze), per Sentire Civico Oronzino Tramacere (360), mentre Andrea Guido (841) e Roberto Giordano Anguilla (705) rappresenteranno Fratelli d'Italia. Tornerà in Aula anche Giorgio Pala, passato da Fratelli d'Italia a Lecce Città del Mondo con 746 preferenze. Mentre Prima Lecce sarà rappresentata da GianMaria Greco (574) e la Lega da Severo Martini (406).