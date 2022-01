Riciclaggio, allerta nel Salento: +20% di segnalazioni sospette in un anno

L’allarme riciclaggio resta alto. Anzi, cresce ancora. Nel 2021 sono 1.750 le segnalazioni sospette di movimenti di denaro tra Lecce e provincia. Un dato in crescita rispetto al 2020 quando nel Salento le segnalazioni si erano fermate a 1.460: quasi il 20% in più. Secondi in Puglia, per incidenza sulla popolazione, solo alla provincia di Foggia.

A mettere in evidenza questi numeri è l’Unità di Informazione Finanziaria (Uif) della Banca...

