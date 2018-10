Escort, Lecce prima in Italia per ricerche sul web

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lecce, Treviso, Pisa, Vicenza e Bergamo. La top five parla chiaro e arriva dal sito escort advisor, un motore che raccoglie le recensioni dei clienti di escort, paragonando il servizio a quello della ristorazione o dell'alloggio.La ricerca, resa nota lo scorso 4 ottobre dai ricercatori del motore, incorona Lecce come la città in cui si eseguono il maggior numero di ricerche di escort online, almeno in rapporto agli abitanti.La conferma è arrivata anche dal fondatore del motore di ricerca, Mike Morra, ospite della trasmissione radiofonica La Zanzara , che oltre a raccontare il fenomeno Escort Advisor, ha anche spiegato le abitudini di escort e clienti, dal momento di massumo afflusso delle ricerche: la pausa pranzo. Ad altri dettagli.In provincia di Lecce, secondo le rilevazioni di Escort Advisor, si registra il maggior numero di ricerche di escort in base al numero degli abitanti: 395 ogni mille abitanti. Praticamente un terzo degli abitanti ha cercato almeno una volta una escort sul web.«Su Internet è sempre facile farsi ingannare dai dati “assoluti” di traffico (utenti e pagine viste, per esempio). Per avere una fotografia migliore del comportamento degli utenti -spiegano in un comunicato i ricercatori di Escortadvisor- è sempre consigliabile quindi utilizzare quozienti e percentuali. Per rispondere quindi alla domanda "quale è la provincia più viziosa in Italia" abbiamo deciso di guardare ad un rapporto molto specifico, ovvero il numero di ricerche a tema “escort” su Google ogni 1.000 abitanti. E abbiamo avuto subito alcune sorprese».Se a Nord infatti si misura il trafficol maggiore, a Lecce le ricerche hanno un picco in percentuale. A Napoli, invece, va il primato per le ricerche di escort trans. Il motore e i dati analizzano insomma le abitudini meno conosciute e non mancano anche le recensioni firmate da donne, ma che riguardano comunque escort donne. Almeno per ora.