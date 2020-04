Maxi sequestro di ricci nell'area marina protetta: quattro pescatori di frodo denunciati

Ultimo aggiornamento: 10:58

Maxi operazione nell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo con il sequestro di diverse migliaia di ricci di mare. In azione i carabinieri della locale stazione e dell’Ufficio Locale Marittimo Torre Cesarea. Già nelle prime ore del mattino gli agenti hanno monitorato i movimenti dei trasgressori con l'aiuto degli operatori del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta.I pescatori di frodo a bordo delle loro barche - molti dei quali già denunciati in passato per violazioni analoghe - sono stati sorpresi all'alba, mentre erano intenti alla pesca dei ricci, destinati probabilmente alle tavole imbandite di questo periodo pre-pasquale.Il blitz ha prodotto il sequestro di 2.500 ricci di mare, multe per 6.000 euro e 4 denunce per violazione delle norme anti-contagio da coronavirus oltre che per violazione delle norme poste a tutela dell'area marina. I ricci sono stati buttati in mare perché ancora vivi. L’attrezzatura subacquea è stata sequestrata. Il potente ed efficace strumento della video sorveglianza, appositamente promosso dal ministero dell’Interno per ostacolare le pratiche illegali nella riserva, in funzione nell’Area Marina Protetta Porto Cesareo, continua a rivelarsi uno strumento di fondamentale efficacia.