Razzia di ricci di mare, la Guardia costiera ne libera 1.200: multato un pescatore

I militari dell’Ufficio locale marittimo della Guardia costiera a Santa Maria di Leuca, nel Salento , hanno sorpreso un pescatore professionale a pescare un numero di esemplari di ricci superiore al limite giornaliero consentito dalla legge. I 1200esemplari, allo stato ancora vitali, sono stati restituiti al loro habitat naturale dai militari, che hanno multato il pescatore.La recente operazione, che da continuità a quanto svolto dai militari della Capitaneria di porto di Gallipoli durante il mese di febbraio, che aveva portato al sequestro di 500 ricci e della relativa attrezzatura, va inquadrata nella sistematica attività di contrasto alla pesca di frodo ed illecita commercializzazione dei ricci di mare e del prodotto ittico in genere.A tal proposito, la Guardia costiera rammenta che, nei periodi consentiti, il limite di cattura giornaliera di ricci è di 1000 al giorno. Il Comandante della Capitaneria di porto di Gallipoli, Enrico Macrì ha evidenziato quindi il «costante impegno della Guardia Costiera nella salvaguardia dell’ambiente marino, nella tutela della biodiversità,nonché nel controllo della filiera della pesca» e come «i controlli in mare e sul litorale siano stati intensificati al fine di conservare il riccio di mare. Invito tutti i consumatori ad acquistare prodotti ittici di cui sia certificata la tracciabilità e per la quale sia comprensibile l'etichetta».