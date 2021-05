A Lecce riapre il parco Rudiae: visitabili le rovine della città fondata dai Messapi e Anfiteatro romano. I dettagli

Il Parco Archeologico di Rudiae a Lecce ritorna fruibile. Dal 29 maggio, il sito archeologico lungo Via San Pietro in Lama, riapre ai visitatori ogni sabato e domenica alle 17 e alle 18:30, dal lunedì al venerdì solo su prenotazione (Biglietto 5 euro, ridotto dai 7 ai 18 anni 4 euro, gratuito under 7 anni - info e prenotazioni 3491186667 - 3495907685 - www.parcoarcheologicorudiae.it).

Anche un tour guidato di domenica

Grazie a un accordo di fruizione e promozione stipulato tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto e ARVa SRL, in collaborazione con Regione Puglia e Comune di Lecce, dal 2018 è possibile visitare il Parco Archeologico della città fondata dai Messapi e l'Anfiteatro romano, costruito nei primi anni del II sec. d.C., durante il regno di Traiano.

Lecce può vantare due anfiteatri romani a distanza di circa tre chilometri: quello di Lupiae in Piazza Sant'Oronzo, nel cuore della città, e quello dell'antica Rudiae, nelle campagne alle porte del capoluogo salentino. In questi anni il Parco ha anche ospitato numerosi spettacoli teatrali del progetto Taotor - Teatro, mito e archeologia di Astragali teatro, presentazioni e altre attività.

Nel 2020 il Parco è stato premiato come «migliore gemma nascosta» italiana della quarta edizione dei «Global Remarkable Venue Awards» promossa da Tiqets, piattaforma di prenotazione online, leader a livello mondiale per musei e attrazioni, che ha ricevuto un finanziamento di 60 milioni di dollari da Airbnb. Domenica 30 maggio (dalle 10 alle 13 - ticket 15 euro), inoltre, si potrà partecipare al tour guidato «Da Lupiae a Rudiae» visita tematica organizzata da The Monuments People in collaborazione con A.R.Va. che dal cuore del centro storico di Lecce porterà i partecipanti nel parco di Rudiae. Info e prenotazione obbligatoria 3207610467 - 3471999885 - 3289632397 - themonumentspeople gmail.com.