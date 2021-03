Revenge porn, condannato l'aguzzino: con due profili facebook aveva diffuso video e foto con la donna. Lei si trasferì all'estero

Lui alla fine è stato condannato e anche Facebook dovrà spiegare perché non abbia vigilato su quanto accaduto. Ma intanto per una 57enne di Ruffano - all'epoca dei fatti 50enne - la vita è diventata un inferno: tanto da doversi trasferire all'estero e creare una rottura con la sua famiglia.

Vittima nei fatti di revenge porn ma siccome questo reato non era stato ancora introdotto quando a ottobre del 2014 l’ex pubblicò su un falso profilo Facebook le immagini dei loro rapporti sessuali, l’uomo è stato condannato con le accuse di diffamazione aggravata dall’uso del social network, sostituzione di persona e diffusione di immagini contenenti atti osceni.

Due anni ed otto mesi di reclusione per Vincenzo Vito, 53 anni, di Pompei, ha stabilito la sentenza del giudice penale del Tribunale di Torre Annunziata, Fernanda Iannone. Lei intanto che si definisse l’iter giudiziario lasciò il Salento e si trasferì all’estero. Per la vergogna.

La pubblicazione di quelle immagini è stata ritenuta una ritorsione per la scelta della donna di mettere un punto alla relazione iniziata ad agosto del 2014 e terminata ad ottobre dopo che durante un litigio fu colpita dall'uomo con uno schiaffo. Ed anche per l’atteggiamento possessivo e molesto dell’uomo. Pochi giorni dopo la donna venne contatta da alcuni amici per essere informata che sul suo profilo di Facebook fossero state pubblicate immagini dei rapporti intimi consumati con l’ex, nonché foto delle sue parti intime, con l’invito esplicito ad accordarle l’amicizia rivolto a uomini della sua cerchia di amicizie.

Assistita dall’avvocato Giancarlo Sparascio, la donna presentò una denuncia alla polizia postale: quel profilo non lo aveva creato lei.

Il principale sospettato era l’ex, anche per via dell’abitudine di scattare foto e fare video durante i loro momenti più intimi. E poi non aveva accettato la sua decisione di mollarlo.

L’esito del processo di primo grado ha confermato i sospetti. In particolare nel corso dell’esame del consulente informatico, l’ingegnere Claudio Leone: riferendo sui supporti informatici sequestrati in casa dell’imputato, riferì che tre giorni prima della comparsa del profilo della donna su Facebook, risultava che Vincenzo Vito avesse registrato due account su Yahoo!, uno con il nome ed il cognome della donna e l’altro con il cognome e la prima lettera del nome. Il giorno della pubblicazione risulta coincidente con la creazione di un profilo Facebook, con immagine e informazioni.

Ulteriori prove sono state acquisite nell’udienza dell’8 marzo del 2018, quando la 53enne fu sentita come vittima. Un passaggio: «Come ho proceduto? Praticamente prima sono morta, per molti giorni....perché poi io sono molto conosciuta nel mio paesino, piccolo paese...mi conoscono tutti e la mia reputazione fino a quel momento era distinta, ottima. Le mie figlie non mi hanno più parlato, i miei genitori non mi volevano ascoltare».

La polizia postale oscurò il profilo, ma riapparve nel 2016 all’indomani della decisione del giudice del Tribunale di Lecce sulla competenza territoriale di Torre Annunziata. Pende per questo una denuncia contro Mark Zuckerberg per non avere adottato i controlli per impedire la creazione del falso profilo. Per la seconda volta.