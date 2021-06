Rete elettrica stremata e salta la luce nel Salento

Blackout sulla rete elettrica e Copertino resta senza luce, acqua e internet per oltre 14 ore. Stessi problemi a Squinzano e in tanti altri centri salentini. Danni e forti disagi per l'intera giornata di ieri per residenti e commercianti.

Attività ridotta anche nell'ospedale San Giuseppe dove la direzione sanitaria ha sospeso i ricoveri del 118 ed è dovuta ricorrere all'utilizzo dei gruppi elettrogeni per garantire l'attività ordinaria di reparti, laboratorio analisi e farmacia ospedaliera. Il caldo torrido e il sovraccarico da elettrodomestici e condizionatori, tra le possibili cause dei guasti multipli sulla rete in media tensione gestita da E-distribuzione, che hanno fatto saltare l'impianto elettrico. Un malfunzionamento molto simile a quello ripetutosi anche a Squinzano nelle ultime 48 ore con diversi danni per attività commerciali e abitazioni. Nella serata di ieri la Protezione civile di Squinzano ha rassicurato i cittadini: la Commissione Straordinaria ha contattato Enel, ricevendo rassicurazioni che gli interventi di riparazione sono in fase di svolgimento. A Squinzano è stato installato un gruppo elettrogeno di grande potenza, nelle more delle riparazioni.

Disagi, come detto, anche in buona parte di Copertino, tanto che a metà giornata è dovuto intervenire il sindaco Sandrina Schito, per placare gli animi e fare chiarezza sugli interventi di ripristino della rete cittadina.

I lavori di Enel



Intanto sulla rete in assetto di emergenza un ulteriore guasto che ha richiesto l'intervento di Power Station. Per l'individuazione dei punti, Enel ha messo in campo 15 laboratori mobili (1 proveniente dal Veneto, 1 dall'Abruzzo e 1 dl Molise), in grado attraverso il lancio di impulsi di individuare il punto sotterraneo preciso in cui il cavo si è guastato e quindi procedere con lo scavo e la riparazione. In alcuni casi, la presenza contemporanea di più guasti ha richiesto tempi più lunghi in quanto è stato necessario provvedere alla riparazione o, per cercare di ridurre i tempi, all'installazione di alcune power station (gruppi elettrogeni), come per il guasto occorso a Copertino o a Borgo San Nicola di Lecce negli scorsi giorni. L'erogazione di energia elettrica a Copertino è ripresa quasi totalmente nella tarda serata di ieri.

