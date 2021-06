Salento, meno 500 casi in una settimana. Lecce città con più contagi, seguita da Nardò e Copertino

Sono 911 i cittadini presenti in provincia di Lecce attualmente Covid positivi contro i 1417 di una settimana fa. Il comune con maggior numero di positivi è Lecce, dove sono 105, seguito da Nardò (64), Copertino (63) e Galatone (52). Il comune con una maggiore incidente (10,8 su mille abitanti) è invece Seclì.

La discesa del contagio prosegue ininterrotta dal 7 maggio



Il report della Asl evidenzia la distribuzione dei casi comune per comune, il numero dei degenti , dei ricoveri (attualmente 90) e dei decessi (a oggi 647) con la distinzione per genere ed età e l'incidenza settimanale per 100mila abitanti. E sulla mappa tornano i comuni covid - free.

La distribuzione degli attualmente positivi in provincia di Lecce

Le vaccinazioni

Registra anche il numero dei vaccinati, distribuiti in base al Comune di residenza e per fasce di età: 474.705 le dosi di vaccino somministrate finora, di cui 300.726 prime dosi, 159.731 seconde dosi e 14.248 monodose.

Rispetto alla distribuzione per fascia di età: 3.839 sono state somministrate nella fascia 16-19, 14.552 nella fascia 20-29, 23.442 nella fascia 30-39, 41.448 nella fascia 40-49, 72.635 nella fascia 50-59, 102.462 nella fascia 60-69, 110.931 nella fascia 70-79, 86.681 nella fascia 80-89, 18.715 negli over 90.