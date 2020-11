Salento, contagi raddoppiati in una settimana: 862 infetti, il numero più alto da marzo. Taurisano e Lecce oltre i 100 casi. L'elenco dei positivi, comune per comune

«Sono 862 i cittadini presenti in provincia di Lecce attualmente Covid positivi. Notevole l'incremento dei casi registrati nell'ultima settimana in diversi comuni a partire da Lecce e Taurisano», comuni dove si registrano 112 contagi. In assoluto, il totale dei positivi è il numero più alto dall'inizio della pandemia in marzo, con un raddoppio dei casi in una settimana. Lo comunica l'unità di Epidemiologia e Statistica della Asl Lecce, diretta dal dottor Fabrizio Quarta.

Proprio a Taurisano sarà attiva da domani, sabato 7 novembre, la postazione di "drive through" in cui il Dipartimento di Prevenzione, grazie anche alla collaborazione di una équipe messa a disposizione dall'Esercito Italiano, avvierà una campagna di screening sulla popolazione locale tramite l'esecuzione di tampone naso faringeo. La tensostruttura si trova in piazza Unità d'Italia nell'area mercatale ed è aperta dalle ore 8 alle ore 13, dal lunedì al sabato. L'esecuzione del tampone avviene previa prenotazione gestita dal Comune di Taurisano.

Prosegue il lavoro del Dipartimento di Prevenzione nelle attività di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid-19. I Servizi di Igiene Pubblica - la cui rete composta da 13 Unità Operative Territoriali è stata riorganizzata - sono costantemente impegnati nella sorveglianza sanitaria, nel tracciamento dei contatti, nei provvedimenti di isolamento e quarantena e nell'esecuzione dei tamponi. Gli Spesal, che si occupano del controllo e della prevenzione nei luoghi di lavoro a tutela non solo dei lavoratori ma anche delle persone che li frequentano, hanno potenziato la propria attività. Ultima iniziativa, in ordine di tempo: su base volontaria, il personale degli autobus pubblici sarà sottoposto a test antigenico. La Protezione Civile ha fornito alla Asl13 strumenti per l'esecuzione di test antigenici rapidi per Sars-Cov-2, destinati in larga parte, momentaneamente, dal Dipartimento di Prevenzione alla postazione Drive through di Taurisano.

Di seguito l'elenco, comune per comune, della distribuzione dei positivi nel Salento.

Alezio 1

Alliste 4

Andrano 3

Aradeo 5

Arnesano 5

Botrugno 1

Calimera 5

Campi salentina 10

Cannole 5

Caprarica 5

Carmiano 6

Carpignano salentino 11

Casarano 22

Castri 4

Castro 3

Castrignano dei Greci 4

Castrignano del Capo 4

Cavallino 11

Collepasso 5

Copertino 10

Corigliano d'Otranto 16

Corsano 2

Cursi 2

Cutrofiano 14

Diso 4

Galatina 29

Galatone 3

Gallipoli 13

Giuggianello 1

Giurdignano 1

Guagnano 5

Lecce 112

Lequile 5

Leverano 5

Lizzanello 5

Maglie 11

Martano 4

Matino 14

Melendugno 6

Melissano 9

Miggiano 2

Minervino 6

Monteroni 8

Montesano 8

Morciano 2

Muro leccese 4

Nardò 18

Neviano 2

Nociglia 3

Novoli 6

Ortelle 7

Parabita 4

Patù 1

Poggiardo 6

Porto Cesareo 1

Presicce-Acquarica 10

Racale 18

Ruffano 15

Salice salentino 11

Salve 2

Sanarica 1

San Cassiano 4

San Cesario 7

San Donato 8

Sannicola 3

San Pietro in lama 4

Santa Cesarea terme 1

Scorrano 4

Seclì 3

Sogliano cavour 4

Soleto 12

Specchia 3

Spongano 6

Squinzano 9

Supersano 9

Surano 1

Surbo 12

Taurisano 112

Taviano 17

Tiggiano 2

Trepuzzi 12

Tricase 23

Tuglie 5

Ugento 21

Uggiano 2

Veglie 10

Vernole 8

Zollino 10

