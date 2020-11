Covid, nel Salento 2.052 attualmente positivi: la mappa dei casi, comune per comune

Nuovo report Asl sull’andamento dell’infezione da SARS-CoV-2 nella provincia di Lecce, con i dati dal 29 febbraio al 31 luglio e con i dati dal 1 agosto a oggi. Sono 2052 i cittadini presenti nel Salento attualmente Covid positivi. Fabrizio Quarta, direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica della Asl di Lecce, presentando il report, annuncia anche che da domani, sabato 21 novembre 2020, sarà operativa la postazione per l’esecuzione del tampone nasofaringeo a Nardò (Zona industriale, località Boncuri). Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13. In questa sede il tampone viene eseguito esclusivamente alle persone per cui la Asl Lecce ha richiesto e prenotato il tampone. Il drive through è stato attivato in collaborazione con la Marina Militare.

Di seguito l'elenco del numero di contagi, comune per comune:

Alessano 23

Alezio 8

Alliste 12

Andrano 13

Aradeo 8

Arnesano 12

Bagnolo -

Botrugno 1

Calimera 28

Campi salentina 22

Cannole 9

Caprarica 5

Carmiano 30

Carpignano salentino 27

Casarano 53

Castrì 4

Castrignano de' Greci 8

Castrignano del Capo 7

Castro 8

Cavallino 33

Collepasso 12

Copertino 34

Corigliano 13

Corsano 9

Cursi 4

Cutrofiano 13

Diso 10

Gagliano del Capo 4

Galatina 66

Galatone 15

Gallipoli 45

Giuggianello -

Giurdignano 6

Guagnano 10

Lecce 215

Lequile 6

Leverano 34

Lizzanello 20

Maglie 32

Martano 32

Martignano 1

Matino 21

Melendugno 62

Melissano 26

Melpignano -

Miggiano 11

Minervino 12

Monteroni 14

Montesano 13

Morciano di Leuca 9

Muro leccese 3

Nardò 41

Neviano 3

Nociglia 3

Novoli 25

Ortelle 13

Otranto 8

Palmariggi 2

Parabita 16

Patù 5

Poggiardo 18

Porto Cesareo 26

Presicce-Acquarica 9

Racale 42

Ruffano 53

Salice 23

Salve 9

Sanarica 5

San Cesario 24

San Donato 14

Sannicola 19

San Cassiano 1

San Pietro in lama 9

Santa Cesarea 9

Scorrano 16

Seclì 3

Sogliano cavour 11

Soleto 10

Specchia 13

Spongano 8

Squinzano 28

Sternatia 4

Supersano 19

Surano 1

Surbo 16

Taurisano 204

Taviano 31

Tiggiano 12

Trepuzzi 24

Tricase 56

Tuglie 10

Ugento 45

Uggiano la Chiesa 10

Veglie 37

Vernole 11

Zollino 9

