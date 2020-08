Coronavirus, 119 casi attualmente positivi nel Salento: 59 contagiati all'estero. La mappa, comune per comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Covid-19, 119 i casi attualmente positivi nel Salento. Sono i dati contenuti nell'ultimo report sull’andamento dell’infezione da SARS-CoV-2 realizzato dall'Unità di Statistica ed Epidemiologia della Asl di Lecce , guidata dal dottore Fabrizio Quarta. Il report confronta i dati del 29 febbraio, i dati di oggi e quelli registrati alla data del 2 giugno 2020, giorno precedente all’avvio della fase 3, evidenziando la distribuzione dei casi Comune per Comune, il numero dei ricoveri e dei decessi dall’inizio della pandemia e il numero dei Covid positivi attualmente ricoverati, con la distinzione per genere ed età. Il report evidenzia inoltre i Comuni senza contagi dall’inizio della pandemia e il numero dei tamponi complessivamente eseguiti finora.Sono 119 i cittadini presenti in provincia di Lecce attualmente Covid positivi, 59 dei quali hanno contratto l’infezione all’estero. Si conferma anche nella nostra provincia l’andamento nazionale che vede un netto incremento dei casi nelle fasce giovanili.Un dato significativo: dal 15 agosto a oggi sono stati eseguiti 1196 tamponi a cittadini rientrati da Grecia, Spagna, Malta e Croazia. Tra questi 923 sono stati effettuati nelle postazioni di drive-through di Lecce e Tricase, i restanti nei laboratori autorizzati e accreditati.I comuni che non hanno mai registrato un contagio dall'inizio della pandemia sono 20:Alessano, Giuggianello, San Cassiano, Andrano, Montesano Salentino, Seclì, Botrugno, Morciano di Leuca, Spongano, Castrignano de' Greci, Ortelle, Surano, Castro, Palmariggi, Tiggiano, Corsano, Patù, Tuglie, Diso, Ruffano.I comuni dove si trovano gli attualmente positivi, in isolamento:Aradeo 2Bagnolo del Salento 1Caprarica di Lecce 2Carpignano salentino 2Casarano 5Castrì di Lecce 1Cavallino 1Corigliano d'Otranto 1Cursi 1Cutrofiano 2Galatina 2Lecce 13Lequile 2Lizzanello 1Maglie 2Martano 10Martignano 1Monteroni 1Muro leccese 2Nociglia 1Poggiardo 4Presicce-Acquarica 1Racale 1Sanarica 1San Cesario di Lecce 1San Donato 1Sannicola 1Santa Cesarea terme 6Specchia 1Squinzano 1Tricase 3Uggiano la Chiesa 2Zollino 1Il report per intero è consultabile cliccando qui Report_28.08.2020_28145256.pdf